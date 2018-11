Algérie: Le Président Bouteflika réaffirme au Roi Mohammed VI sa détermination à la consolidation de la fraternité entre les deux peuples

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au souverain marocain, le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa "ferme détermination à œuvrer à la consolidation des liens de fraternité et de solidarité qui lient les deux peuples" pour "l'ancrage de relations bilatérales basées sur le respect mutuel".

"Il m'est particulièrement agréable, au moment où le peuple marocain frère célèbre le 63e anniversaire de sa glorieuse indépendance, de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-puissant de vous accorder, ainsi qu'à la famille royale, santé et bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère, sous votre direction éclairée", a écrit le président Bouteflika dans son message.

"Je salue, en cette heureuse occasion, les grands sacrifices consentis par le peuple marocain, sous la direction de votre grand-père Mohammed V que Dieu ait son âme, couronnés par la proclamation de l'indépendance et le recouvrement du peuple marocain de sa souveraineté", a ajouté le Président Bouteflika.

"L'occasion est également pour moi de vous réitérer notre détermination à œuvrer de concert avec vous pour consolider les relations de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux pays et ancrer les relations bilatérales basées sur le respect mutuel, au mieux des aspirations de nos deux peuples au progrès, au développement et à la prospérité", a conclu le président de la République.