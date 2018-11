Algérie: ADSL - les abonnés à 1 Mbps passeront à 2 Mbps "à titre gracieux" jusqu'à fin 2018

Alger — Les abonnés aux offres ADSL (Internet haut débit fixe), qui disposent d'un débit de 1 Mbps passeront à partir de ce dimanche à 2 Mbps et jusqu'au 31 Décembre 2018, à titre gracieux, a annoncé l'opérateur Algérie Télécom dans un communiqué.

Cette opération "concerne les clients résidentiels Idoom ADSL et Idoom Fibre existants ayant l'offre 1 Mbps", ajoute l'entreprise qui aspire à faire découvrir à ses abonnés "les avantages d'un plus grand confort dans la navigation et une plus grande vitesse de connexion, permettant de profiter pleinement et qualitativement d'un réseau Internet plus performant".

"Nous poursuivons nos investissements en s'appuyant sur les toutes dernières technologies, pour étendre davantage la couverture du territoire, améliorer la connectivité et accompagner l'évolution des usages de nos clients", relève AT, qui invite ses abonnés à visiter son site web, ou à prendre contact avec ses web conseillers sur sa page Facebook pour de plus amples informations.

Lire aussi : Le débit Internet fixe passe à 2 mégas avec une baisse du tarif

Pour rappel, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun a annoncé jeudi dernier que "tous les Algériens connectés à internet aujourd'hui à 1 méga verront, automatiquement le débit passer à 2 mégas, le minimum requis pour accéder à une vidéo et autres services à valeur ajoutée", expliquant que l'opérateur public Algérie Télécom "ne fera plus d'offres à moins de 2 mégas" Elle a ajouté par ailleurs que le tarif de ce service passera de 2.600 DA à 1.600 DA, effectif à partir du 1 janvier 2019.

Relevant que l'objectif consistait à permettre à chaque Algérien "un accès à internet avec un prix abordable", Mme Feraoun a soutenu que "l'accès à internet en Algérie est une réalité", relevant que le pays compte un réseau étendu sur toutes les wilayas en zones urbaines comme en zones rurales.