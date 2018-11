Tunisie: «On joue pour gagner»

A l'aube de cette nouvelle saison africaine, nos 4 clubs sont qualifiés aux deux épreuves et s'apprêtent, comme d'habitude, à relever le défi. Les Espérantistes de Tunis et les Clubistes de Bab Jedid sont engagés en Champion League alors que l'ESS et le CSS retrouvent la coupe de la CAF.

L'EST qui vient de remporter le titre de champion d'Afrique a de fortes chances de conserver le trophée, au vu de la qualité de son effectif et du sérieux de ses responsables. C'est un club bien structuré à tous les niveaux. Il a l'étoffe d'un grand et possède une expérience sans égale. C'est un club professionnel au vrai sens du terme. Le CA, lui, n'est pas dans son meilleur élément actuellement. Toutefois, il peut aller loin s'il arrive à résoudre ses problèmes rapidement.

Quant à l'ESS et au CSS, ils ont largement les moyens sportifs d'atteindre le dernier tour. Les deux clubs ont acquis beaucoup d'expérience grâce aux nombreux déplacements effectués en Afrique et dans le chaudron des stades africains. Sfaxiens et Sahéliens ont toujours ramené des coupes continentales à la Tunisie. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent en si bon chemin. Ils visent toujours la victoire et donc le titre».