Madagascar: Teqball - Antananarivo et Toliara pour commencer

Les techniciens de la fédération internationale avec les jeunes initiés au Teqball à Mahamasina.

Discipline encore méconnue du public, le Teqball a été lancé officiellement, samedi, à la salle du Petit Palais à Mahamasina.

Le Teqball débarque à Madagascar. Mélange de football et de tennis de table, la discipline continue sa marche en avant au pays. Une centaine de jeunes ont été présents au lancement officiel du Teqball qui s'est déroulé, samedi, à Mahamasina avec la présence du président du Comité olympique malgache, Siteny Randrianasoloniaiko, de Marius Vizer Junior, head of relation au sein de la fédération internationale. Des techniciens au sein de la fédération internationale ont organisé une séance de démonstration et d'initiation aux nombreux jeunes venus en masse à Mahamasina. « Avec la passion que les Malgaches portent pour le football, le Teqball est une discipline qui va plaire aux jeunes sportifs de la Grande Ile. Pour ce début, l'ambition première est de vulgariser et de démocratiser le Teqball et la constitution de la fédération viendra après » a expliqué, Siteny Randrianasoloniaiko.

Etablissements scolaires. Pour ce début, le Teqball sera vulgarisé au niveau des établissements scolaires et des quartiers pour se rapprocher davantage des jeunes. Deux tables ont été offertes par cette instance internationale dans la promotion de cette nouvelle discipline dans la Grande Ile. Andriamanarivo Franklin est l'un des techniciens qui va enseigner cette nouvelle discipline. « Le joueur ne peut toucher la balle que trois fois maximum. Le joueur n'est pas autorisé à toucher le ballon avec la même partie du corps deux fois de suite. Il n'y a pas de contact entre les joueurs et d'après les règles du sport, il est interdit de toucher l'équipement. Grace à ces règles, le risque de blessure est presque. Le Teqball peut se jouer en simple et en double » a expliqué le technicien. Les deux tables seront destinées aux régions Atsimo-Andrefana et Analamanga. Madagascar est le cinquième pays africain à s'initier au Teqball. « Le football est pratiqué un peu partout ici à Madagascar, dans la rue, dans les champs, à la plage. Je pense que la promotion et le développement de cette discipline ne connaitra pas de difficultés » a fait savoir, Marius Vizer Junior.