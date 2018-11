Madagascar: Football / Eliminatoires CAN - Les Barea corrigés par les Crocodiles du Soudan

Les Barea encaissent sa première défaite.

Les Barea de Madagascar ont concédé leur première défaite, hier, à Vontovorona aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019. Faneva Ima et ses coéquipiers ont été battus sur le score de 1 but à 3 par les Soudanais, derniers du classement dans le groupe A.

Habitués à gagner ou à défaut un match nul, les Barea de Madagascar ont largement souffert hier lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Ils ont été surpris par une équipe soudanaise prête à remporter sa première victoire. Les Soudanais, derniers du groupe A arrivent ainsi à ouvrir leur compteur avec trois points. Juste après deux minutes du coup d'envoi de la rencontre, Mohamed Musa a ouvert le score. Le réveil malgache ne se fait pas attendre, en dominant la première période, mais confondant vitesse et précipitation, les hommes de Dupuis manquent d'efficacité dans la finition. Au retour des vestiaires, les Soudanais ont mis K.O, les Malgaches en inscrivant leur second but par l'entremise d'Abakar Algasid à la 61e minute. Les hôtes ont peu à peu relevé la tête, les Njiva, Bolida, voire le défenseur lyonnais Jeremy Morel n'arrivaient pas à faire trembler le filet adverse. Après plusieurs tentatives ratées, Carolus Andriamahitsinoro arrive finalement à marquer l'unique but malgache à la 76e minute. Sur leur lancée, les Soudanais ont conclu leur festival de but à la 85e minute sur une réalisation de Yasir Mohamed. Pour sa première sélection, Jeremy Morel encaisse une défaite. Revanche accomplie alors pour les Crocodiles du Nil soudanais qui ont été battus sur le même score chez eux en mars 2017. Heureusement, que l'issue de la rencontre n'aura plus d'impact sur la qualification des Barea à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de juillet 2019 au Cameroun. Le Sénégal, vainqueur de la rencontre l'opposant à la Guinée-Equatoriale par 1 but à 0 à Bata, reste leader du groupe. Il reste un match à disputer pour les hommes de Nicolas Dupuis face au le Sénégal, le 22 mars prochain à Dakar.

Ils ont dit

Faneva Ima Andriatsima, capitaine des Barea : « Nous vous remercions de votre soutien indéfectible. Nous avons reçu une gifle aujourd'hui et il est de notre devoir de prendre des leçons pour le futur ».

Abdalla Ahmed, capitaine des Crocodiles du Nil : « On ne s'attendait pas à cette large victoire. On est satisfait et content de ce que nous avons réalisé ici ».