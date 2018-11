Madagascar: Nouveauté - RDK présente « Ameza mic »

Il est un anticonformiste et loin d'être un rappeur « bling-bling ». Toujours à l'ancienne, il n'a rien à envier aux autres. On le surnomme « le lourd » avec sa voix rocailleuse et profonde.

Après deux années de préparation, l'album de RDK est enfin sorti. Intitulé « Ameza Mic », le disque a été le résultat d'un bombardement collectif de rimes avec d'autres rappeurs comme Kipklahy Badem, Halsa CM, Best Loum, Eskar Black. Moz As, Dahh et Tsu Mc ont composé les mélodies. « 'Ameza Mic' veut dire donne-moi le micro pour que je puisse dénoncer l'inégalité dans la société malgache » a-t-il certifié. Rappeur depuis 1997, RDK n'est pas encore à la retraite !