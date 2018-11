Madagascar: Ecoles publiques - Rentrée scolaire, ce jour

L'heure de la rentrée a sonné pour des millions d'enfants et de jeunes des quatre coins de Madagascar.

Ce jour débute, en effet, l'année scolaire 2018-2019 pour les élèves des écoles publiques. Les élèves retrouvent ainsi les bancs de l'école à partir d'aujourd'hui et ce, pour les neuf prochains mois. La nouvelle année sera subdivisée en cinq périodes : du 19 novembre 2018 au 21 décembre 2018 pour la première période, suivie des vacances de Noël du 22 décembre au 6 janvier 2019. La deuxième période s'étendra du 7 janvier au 27 février 2019, suivie d'une semaine de pause pour les journées des écoles les 27 et 28 février, ainsi que le 1er mars 2019. La troisième période débutera le 4 mars jusqu'au19 avril, suivie des vacances de pâques du 20 avril au 28 avril 2019.

Reprise des cours le lundi 29 avril, début de la quatrième période, laquelle s'achèvera le 28 juin 2019. Et enfin, la cinquième et dernière période débutera le 1er juillet et prendra fin le 30 août 2019, dernier jour de l'année scolaire. Quant aux examens officiels de l'éducation nationale, ils auront lieu respectivement le 3 septembre pour le CEPE ; du 23 au 26 septembre 2019 pour le BEPC ; les 29 et 30 octobre 2019 pour le CAE/EP et les 26 et 27 novembre 2019 pour le CAP/ EP.