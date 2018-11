Sénégal: Serigne Babacar Sy premier khalife de Tivaouane - Le savoir et la droiture personnifiés

Deuxième fils de Seydi El Hadj Malick Sy et de Sokhna Rokhaya Ndiaye, Serigne Babacar Sy a vu le jour à Saint-Louis en 1885. Ayant succédé à son père en 1922, il se forgera un destin de meneur d'hommes.

Formé par son père et armé spirituellement, Serigne Babacar Sy a su façonner les croyants à l'image du prophète Mohamed et dans la voie Tidjane. Il a défendu trois principes durant sa vie de Khalife : l'islam, la tarikha et les dahiras.

Ses contemporains sont aujourd'hui unanimes à reconnaitre à Serigne Babacar sa droiture, sa vaste culture. A la fois fin lettré, poète au talent rare, spécialiste de la Tajwiid (bonne diction en lecture), et Tafsir (exégète) du Saint-Coran, il guide avec droiture aux destinées de la communauté.

Bien qu'âgé seulement de 37 ans, lors de son accès au Khalifat le jour même du décès de El hadji Malick Sy, le 27 juin 1922, il se montrera à la hauteur de la charge.

Convaincu du caractère spirituel de sa mission de chef de confrérie islamique, il s'érige comme le garant de l'orthodoxie en matière d'application des préceptes de la Charia, de la Sounah et rempart infranchissable de la Tijaniyya.

Comme s'exclamera le deuxième khalife des Tidjanes El Hadji Abdoul Aziz Sy dans un hommage qu'il a rendu à son aîné et guide.

«Rendons hommage à notre maitre et au porteur de la charge. Tu es le réparateur des torts que l'on a porté à notre religion... ». Histoire de démontrer la dimension spirituelle, l'érudition mais aussi l'exemplarité de Cheikhal Khalifa.

C'est sous son khalifat que les dahiras (cercles de fidèles) dont le premier s'appelait "Dahiratoul kirâm tidianiya", seront créés entre dans les années 20, avec le premier est le «Dahiratoul Kiraam» de Dakar.

Les «Dahiras» sont des entités à vocation éducationnelle, de solidarité, d'entre aide, de fraternité en Islam. A son rappel à Dieu, le Khalife Babacar Sy rappelé à Dieu à son domicile de Tivaouane le 25 mars 1957 à l'âge de 72 ans.

Après un bref khalifat (trois jours) de Serigne Mansour Sy (1900-1957), la charge restera pendant quarante ans (1957-1997) entre les mains de Serigne Abdoul Aziz Sy (1904-1957). Serigne Mansour Sy (1925-2012) deviendra le 4e khalife de 1997 à 2012.

Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtom (1926-2016) héritera de la charge et l'occupera de 2012 à 2016 avant de transmettre le khalifat à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine (1928-2016) et l'occupera pendant six mois.

C'est en 2016 que Serigne Babacar Sy Mansour s'est installé à la tête de la communauté comme 7e Khalife de Tivaouane.