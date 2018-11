Sénégal: Cérémonie officielle de l'édition 2018 du Gamou de Medina Baye - Aly Ngouille Ndiaye «chante» Baye Niasse

Accompagné par une forte délégation gouvernementale et parlementaire dont le ministre des Sports Matar Bâ, son collègue du plan Sénégal Emergent Cheikh Kanté, la vice- présidente de l'Assemblée nationale Awa Guèye et l'envoyée spéciale du président de la République Aminata Touré, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui représentait le chef de l'Etat, a présidé ce dimanche la cérémonie protocolaire de l'Edition 2018 du Gamou de Médina Baye.

Dans une salle pleine à craquer, le ministre de l'Intérieur, après de longues salutations et congratulations adressées au Khalife, ses disciples et l'ensemble de la famille de Baye Niasse, a plutôt axé son discours sur la vie et l'œuvre d'El Hadji Ibrahima Niasse, père fondateur de la cité religieuse.

Partant de sa naissance dans le village de Taïba Niassène, une après-midi du mois de « Rajab » (calendrier musulman), Aly Ngouille Ndiaye a ainsi réussi à dévoiler un secret que beaucoup ignoraient encore. Baye Niasse a la même date de naissance que le prophète Mohamed (Psl).

Pour lui, il n'existe nulle part ailleurs un évènement aussi important que la célébration de la naissance du prophète de l'Islam.

« C'est le jour où Dieu, notre créateur, a transmis, de par sa grâce et sa bénédiction, la lumière dans le monde, mais aussi les bienfaits qui harmonisent aujourd'hui la vie sur terre. Il est également un jour de pardon où le Tout-puissant exhausse toutes les prières et efface tous les pêchés commis ». "

Revenant sur la vie du vénéré Cheikh Al Islam, le ministre Aly Ngouille Ndiaye constate par ailleurs que c'est dès sa naissance que Baye Niasse a commencé à montrer ses premiers signaux d'homme de Dieu, et futur leader de la Ummah islamique.

Cela explique en partie la diversité de sobriquets que ses disciples et les grands érudits de l'Islam de son époque lui donnaient périodiquement pour magnifier la grandeur de l'homme et la place qu'il occupait dans l'histoire islamique contemporaine.

Dans une partie de sa vie, Baye Niasse a porté le nom de « Mouchiridoun Anam » le redresseur, ensuite « Kawsidou Ibadi » le sauveur, « Farîdou Dakhirihi » le propulseur de l'Islam et bien d'autres surnoms qui lui étaient attribués grâce à sa dimension intellectuelle, sa maitrise du Coran, de l'histoire de la religion, mais surtout sa nouvelle compréhension des sourates et les méthodes nouvelles de pratique de l'Islam que les musulmans de manière générale devaient adopter pour être en phase avec les nouveaux principes.

Baye Niasse comme décrit par le ministre de l'Intérieur était un homme unique autant dans la région où il a pratiquée toute sa vie durant que sa connaissance du Coran. Cette distinction s'est d'autant plus illustrée à l'époque où le fondateur de Médina Baye, était encore jeune et vivait avec ses parents.

Les révélations que Dieu a portées en lui à cette époque-là, favorisaient la grande affluence qui s'est forgée tout autour de sa modeste personne, des années durant jusqu'à son départ du quartier de Léona Niassène pour fonder le village religieux de Médina Baye.

Ainsi préparé et formé à suffisance par son père El Hadji Abdoulaye Niasse (Mame Aladji), Baye Niasse s'est aussitôt livré à une mission divine qui consistait à répandre l'islam en Afrique et dans le monde.

A la fin du 19e et début 20e siècle, El Hadji Ibrahima Niasse a parcouru tous les pays du monde, excepté Israël et les Etats-Unis où il avait prédit et désigné l'Imam Hassane Cissé comme futur missionnaire dans ce continent.

Depuis des centaines de fidèles répartis sur l'ensemble des pays du monde ne cessent de converger vers Médina Baye, une cité qui s'est finalement reconvertie en melting-pot où l'on peut croiser une bonne partie de nationalités.

PORTE-PAROLE DE MEDINA BAYE : Cheikh Mahi Cissé revient sur l'importance du «Maouloud» et ses bienfaits

Frère cadet de l'actuel Imam Cheikh Ahmeth Tidiane Cissé, le nouveau porte-parole de Médina Baye, qui parlait au nom du Khalife et toute la famille de Médina Baye a d'abord remercié le Ministre Aly Ngouille Ndiaye et souhaité la bienvenue à la délégation gouvernementale.

Aussitôt, il a rappelé devant tout l'auditoire que le Gamou est sans doute le plus grand évènement religieux organisé en rapport avec le calendrier musulman.

Le Gamou est la fête du Prophète Mohamed et qui parle de la fête du Prophète fait allusion à El Hadji Ibrahima Niasse (Baye) car toute sa vie durant, Baye Niasse n'a jamais égalé la nuit de la naissance du Prophète à une fête religieuse.

« Le ministre Aly Ngouille Ndiaye l'a dit tout à l'heure. Baye Niasse est le père de tout le monde. Et à juste raison d'ailleurs, car Baye avait souvent l'habitude de dire : « J'ai du mal à reconnaître mes fils et mes disciples spirituels ».

Pour simplement dire que Baye Niasse n'avait aucune référence que le prophète Mohamed. Tout ce qu'il faisait, était soit dicté ou recommandé par le Prophète.

C'est l'exemple du Coran qui constitue une particularité pour le prophète Mohamed, et résume aussi tous les miracles physiques et métaphysiques de Baye Niasse.