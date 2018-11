Algérie: Le secteur de l'Education se dirige "vers l'édification d'une école de qualité en 2021"

Annaba — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé dimanche soir à Annaba que son secteur "se dirige résolument vers l'édification d'une école de qualité d'ici 2021".

Dans son allocution au cours d'une rencontre tenue au siège de la wilaya avec les cadres de son secteur, la ministre a souligné que "le défi de bâtir une école de qualité constitue une ambition, objet de consensus et un impératif imposé par l'évolution accéléré de la technologie".

"Face aux défis actuels et futurs, il s'impose de s'orienter vers des mesures innovées de gouvernance et gestion pédagogique", a-t-elle ajouté, estimant que l'accompagnement des enseignants par la formation en vue de leur permettre d'acquérir les compétences et renouveler leurs connaissances est "une priorité dans ce processus pour qui l'enseignant est élément axial".

Mme Benghabrit a considéré que les alternatives culturelles pour concrétiser l'efficience pédagogique constituent également "des éléments stratégiques" et a insisté sur l'importance des activités culturelles et artistiques et les ateliers de recherche et créativité pour la découverte des talents et leur valorisation intelligemment.

Elle a estimé que l'école de qualité exige aussi "l'accomplissement d'un bond qualitatif dans le domaine de la gestion et la prise en charge des conditions de travail des personnels et la prise en charge de leurs préoccupations".

L'orientation progressive vers l'administration électronique, a-t-elle relevé, apportera "la transparence nécessaire" pour permettre à tous les acteurs de se diriger vers la concrétisation des objectifs de l'école algérienne.

La rencontre s'est poursuivie à huis clos entre la ministre, les cadres locaux et les cadres centraux de son département. La ministre a ensuite rencontré au siège de la direction locale du secteur les partenaires sociaux.

Elle poursuivra lundi sa visite de deux jours dans la wilaya d'Annaba par l'inauguration de plusieurs infrastructures scolaires dans la nouvelle ville Dhraa Errich et la commune de Sidi Amar et assistera au théâtre régional Azzedine Medjoubi à une cérémonie de célébration du Mawlid Ennabaoui.