Algérie: Bedoui appelle la Protection civile à se mettre au diapason des défis auxquels sont confrontés l'Algérie et le monde

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a appelé, dimanche à Alger, les responsables du corps de la Protection civile à se mettre au diapason des défis auxquels l'Algérie et le monde font face.

"Vous n'êtes pas sans savoir des défis auxquels est confronté notre pays et leurs corrélations avec la santé et la sécurité du citoyen", notamment en ce qui a trait à la prévention des risques des catastrophes et à la préservation de l'environnement et de la sécurité des installations stratégiques, industrielles et de la vie quotidienne du citoyen, a indiqué M. Bedoui dans une allocution lors de la cérémonie d'installation du colonel Boualem Boughlef à la tête de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), en remplacement de M. El Habiri.

Saluant "le haut niveau de professionnalisme et de maîtrise" de la Protection civile et l'intérêt accordé par le président de la République à ce corps, M. Bedoui a mis en avant l'importance d'" donner un nouveau souffle à ce corps, au diapason des défis auxquels sont confrontés aussi bien l'Algérie que le monde", appelant à cet égard, le nouveau commandement à " être à la hauteur de cette confiance et s'assigner comme objectifs, le bien-être et la sécurité du citoyen".

Indiquant que la Protection civile a atteint "un haut niveau de professionnalisme", reconnu même par les organismes internationaux compétents en la matière ainsi que par les corps de protection civiles des pays développés, M. Bedoui a mis en relief que ce professionnalisme s'est concrétisé, grâce en premier lieu, à l'intérêt accordé par le président Bouteflika au développement de ce corps et à l'accroissement de son opérationnalité.

Ces efforts sont le fruit de l'engagement strict des cadres et des agents de ce corps, a ajouté le ministre saluant le rôle et l'abnégation de M. El-Habiri dans la modernisation de ce corps.

De son côté, le colonel Boughlef Boualem a déclaré à la presse qu'il "ne ménagera aucun effort pour la préservation des acquis réalisés et la poursuite du processus initié par le colonel El-Habiri".

Formant le vœu d'être à la hauteur de la confiance placée en lui par le président de la République, il a mis en avant que "la Protection civile a fait de grands pas durant les dernières années ayant permis de concrétiser des réalisations aux niveaux national et international, grâce à "la grande importance accordée par les hautes autorités du pays au développement de ce secteur névralgique", a-t-il dit.

Pour sa part, le colonel El-Habiri a dit avoir accompli ses missions, vingt ans durant, avec abnégation à la tête de la Protection civile, avant de rejoindre le corps de la police.

"Je militerai toujours pour la République algérienne", a-t-il assuré. Né en 1967, le colonel Boualem Boughlef a rejoint le corps de Protection civile en 1989. Il a occupé le poste de directeur de la protection civile dans les wilayas de Ghardaïa (2001) et Médéa (2009) et d'inspecteur en 2016.