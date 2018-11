Maroc: SAR la Princesse Lalla Hasnaa reçoit à Tokyo plusieurs femmes japonaises leaders dans différents domaines

Tokyo — SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a reçu, lundi à Tokyo, plusieurs femmes japonaises leaders dans différents domaines.

Au cours d'une réception offerte en leur honneur par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, ces femmes ont rendu hommage au leadership de Son Altesse Royale dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'éducation des générations montantes à la culture et aux valeurs de la préservation de l'environnement.

Cette réception, offerte par SAR la Princesse Lalla Hasnaa à l'occasion de la visite de Son Altesse Royale au Japon, a constitué une opportunité pour ses femmes en vue de passer en revue chacune son expérience personnelle dans son domaine d'activité.

Cette délégation de femmes leaders japonaises reçue par SAR la Princesse Lalla Hasnaa est composée de Mmes Masami Salonji, présidente de la Fondation Goi pour la paix et de l'Association internationale de la prière pour la paix, Wakako Hironaka, ancienne ministre de l'Environnement, présidente de la Fondation de la terre, des eaux et des espaces verts, et membre de l'Initiative Charte de la terre, Tomoyo Nonaka, ambassadrice de l'Union internationale de préservation de la nature, Maki Saionji, directrice exécutive de la Fondation Goi pour la paix et Miyuki Hatoyama, épouse de l'ancien Premier ministre japonais Yokio Hatoyama.

La délégation comprend également Yoshiko Mitsui, président de la Fondation Spécial Olympics Japon, Rika Saionji, vice-présidente de l'Association internationale de la prière pour la paix, Fujiko Hara, interprète et directrice générale de la Fondation Ozaki Yukio Memorial, Minako Imada, chercheuse dans le domaine de la pâtisserie occidentale, spécialiste dans l'art culinaire, Izumi Masukawa, docteur en nutrition et bio-électronique, Yuka Salonji, vice-présidente de la Fondation Byakko Shinko Kai, et Suzue Miuchi, créatrice de la célèbre série de dessins animés "Glass Mask".

A l'issue de cette réception, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo-souvenir avec ces femmes leaders.