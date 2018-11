Sénégal: Leadership féminin - Les Héroïnes veulent garder le flambeau

Les femmes africaines se révèlent très entreprenantes dans bien des secteurs d'activités de la vie économique. Ce qui confère à l'Afrique le titre de leader en la matière.

C'est ce qu'a affirmé samedi dernier, lors de la deuxième édition, à Dakar, du Forum «Les Héroïnes», Ramatoulaye Diallo Sahagaya, Directrice générale, Orange Finances Mobiles Sénégal.

Les femmes chefs d'entreprise, entrepreneuses, cadres ou dirigeantes faisant le succès de l'économie sénégalaise s'activent sans cesse pour le déploiement des autres dames ingénieures, responsables commerciales, juristes, expertes en digital ou encore créatrices d'entreprise ainsi que bien d'autres travaillant dans les secteurs aussi divers que la banque, l'énergie, la distribution, les télécommunications ou la santé pour devenir des héroïnes. Cet idéal de vie, s'est renouvelé samedi dernier, à Dakar pour sa deuxième édition.

A cette rencontre, d'échanges et de partages d'expériences articulée autour de trois temps forts : Innovation dans sa vie professionnelle, découvrir ses forces de leaderE, et les déployer avec une touche d'innovation, elles se sont diversement appréciées selon les talents et secteurs d'activités lors de cette journée.

Khady Ndaw Sy, Directrice générale SUNU Assurance Vie Sénégal fait savoir ceci : «Ce forum est une bonne chose pour les femmes que nous sommes en termes d'expériences pour les unes et de motivation les autres à persévérer. Donc, cette rencontre suscite l'espoir de part et d'autre».

MahaBaalbaki, Fondatrice et gérante, Yum Yum confie : «Je participe à ce forum parce que c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience personnelle en tant chef d'entreprise avec d'autres femmes et leur montrer que c'est tout à fait possible d'être chef d'entreprise, épouse, maman».

Au sujet de sens de l'innovation, elle dira: «Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que l'innovation est primordial. Donc, une obligation de réussite. Par conséquent, nous devons constamment innover pour exister. Et ceci semble être le propre de la femme».

Ramatoulaye Diallo Shagaya, Directrice générale Orange Fiances mobiles Sénégal quant à elle, soutient : «Le thème qui nous réunit ce jour (samedi) est très riche.

Nous avons une centaine de femmes africaines présentes à ce forum pour un partage d'expériences personnelles, dans l'entreprise ou alors dans l'entreprenariat. Et je tiens à préciser que dans l'entreprenariat féminin, l'Afrique est leader.

Et sous ce rapport, nous avons le défi de porter haut le flambeau, par les échanges et partage d'expériences, à travers les réseaux sociaux, la télévision, le tout dans un souci d'inspirer les filles, les dames mais également notre propre enrichissement».

Pour ce qui de l'apport du Groupe Sonatel particulièrement Orange Money, elle dit ceci : «Nous nous voyons dans cet écosystème numérique. Et nous nous engageons à les accompagner dans cette transformation digitale».