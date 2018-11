Sénégal: Coopération décentralisée - Firminy offre cinq bus et un camion de ramassage d'ordures à Matam

Après une coopération très concluante dans le cadre de l'éducation, de l'assainissement et du financement des projets des femmes, Firminy vient d'octroyer à la commune de Matam cinq bus de transport et un camion de ramassage des ordures de 26 tonnes pour plus de 600 millions de francs Cfa.

Appartenant à la Communauté d'Agglomération de Saint-Etienne, au cœur de la vallée de l'Ondaine, dans le département de la Loire et dans la région Rhône-Alpes, la ville de Firminy dirigée par le maire Marc Petit vient encore de répondre positivement aux attentes de sa sœur jumelle Matam.

Un acte de grande importance hautement salué par les autorités municipales et les populations de la commune qui, dans une liesse populaire, ont envahi les principales artères de la ville pour manifester leur joie ce samedi 17 novembre.

« C'est toute l'expression du fécond jumelage qui lie les deux villes et la satisfaction d'une doléance des populations de Matam. », a déclaré le député-maire Mamadou Mory Diaw avant de remercier vivement la ville de Firminy, l'association Matam à cœur, l'Association internationale des maires francophones qui se sont chargés du transport de ces voitures, ainsi que le gouvernement du Sénégal de l'exonération des taxes portuaires.

Selon l'édile de la ville de Matam, deux bus serviront à transporter gratuitement les élèves de la localité, tandis que le reste sera mis à la disposition du transport interurbain. « Ces bus sont un beau cadeau pour nos enfants. La commune compte deux quartiers très excentrés. Pour rejoindre le centre de Matam, une heure de marche est nécessaire.

Ces trajets se font dans des conditions pénibles surtout durant la période de chaleur où la température peut atteindre 45°. En l'absence de cantines, les collégiens et lycéens doivent faire deux heures de marche aller-retour, pendant leur pause à la mi-journée.

Durant l'hivernage, le long retour à la maison se fait à la tombée de la nuit dans l'obscurité. De nombreux parents en viennent à déscolariser leurs enfants et plus particulièrement les filles, explique t-il.

Le jumelage des deux villes qui est l'aboutissement d'un long processus longuement mûri capitalise déjà de nombreuses actions concrètes comme l'envoi de conteneurs remplis de matériels scolaire et médical, la réhabilitation des écoles élémentaires de Navel et Diamel, la dotation en matériels informatiques et bureautiques aux écoles avec notamment la construction et l'équipement d'une case des tout petits et la mise à disposition d'un fonds pour la micro finance des femmes...