Togo: Elim.CAN 2019 / Claude Le Roy - « J'assume complètement cette défaite »

Vainqueur de la Gambie à Banjul lors de la 4ème journée, les Éperviers du Togo étaient très attendus par leur public dimanche contre l'Algérie à l'occasion de la 5ème journée. Déception ! Les poulains de Claude Le Roy ont été copieusement corrigés chez eux 4-1 par des Fennecs bien plus techniques et plus entreprenantes. A la fin de la rencontre,le sélectionneur du Togo ne pouvait rien d'autre que d'accepter cette défaite logique.

« Tout d'abord, je tiens à dire que j'assume complètement cette défaite », a-t-il lancé en conférence de presse avant de reconnaître la supériorité de l'adversaire.

« On a eu une première mi-temps cauchemardesque. On a fait des erreurs grotesques. Nous avions deux absences de taille en défense. Cela a influé sur notre rendement défensif. Je suis très affecté par cette défaite. On avait beaucoup d'absents, mais en toute honnêteté, je dois reconnaître que l'Algérie nous a été supérieure. Elle a mérité sa victoire et a su comment profiter de nos erreurs défensives. L'Algérie a des joueurs de niveau international et qui ont de l'expérience. Je ne reproche rien à mes joueurs ».

Dernier de son groupe, le Togo ira jouer sa qualification contre le Bénin à Cotonou en mars 2019.