Soudan: Moutaz inspecte plusieurs Projets au Sud-Darfour

Nyala — 2O18 (SUNA)- Le Premier ministre Moutaz Moussa, s'est rendu Lundi au sud du Darfour, où il a lancé le 28ème Tournoi Scolaire National et inspecté un nombre de Projets de Développement et de Reconstruction dans cet Etat.

Le Ministre d'Etat chargé de l'Information, de la Communication et de la Technologie de l'Information, Mamoun Hassan Ibrahim, a déclaré à SUNA que le Premier ministre et sa délégation l'accompagnant étaient satisfaits de l'Achèvement des Travaux de la Nouvelle Centrale de Nyala, qui sera ouverte par le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir au cours de la période à venir, et le Stade Olympique de Nyala, qui peut accueillir 25 000 Spectateurs dans un Premier Temps et les travaux sont en cours d'achèvement dans la 2ème phase.

Il a souligné que le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait avaient également visité le Fonds National pour les Fournitures Médicales dans le Sud-Darfour, ainsi que le Changement des Activités des Cinq Etats du Darfour.

Il a ajouté que le Premier ministre avait informé sur les travaux de la Ville Sportive Al-Bashir, qui constitue un Monument Important Complétant l'Infrastructure liée au Travail Sportif et Culturel dans l'Etat.

Il convient de mentionner que la visite du Premier ministre à un nombre de Projets de Développement était accompagnée de Ministres de la Présidence du Conseil des Ministres, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de l'Education, de la Culture, des Antiquités et du Tourisme, de plusieurs Wali, du Ministre d'Etat au Conseil des Ministres, et le Secrétaire Général du Conseil Suprême de la Jeunesse et des Sports, l'Ambassadeur Muawiya Osman Khaled.