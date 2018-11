Tunisie: La taxiwoman qui défie l'insécurité

«Je ne regrette pas, ne regretterai jamais d'avoir pris cette décision», soutient-elle, en précisant que «mon choix a été scellé après mûre réflexion, et donc par conviction, avant que celle-ci ne s'érige en amour».

Zéro braquage

Avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, Latifa avait roulé sa bosse un peu partout : ouvrière dans une firme de textile, vendeuse, femme de ménage dans une entreprise, puis chômage forcé qu'elle avoue avoir subi pour faire plaisir à son époux qui a exigé, avant le mariage, qu'elle garde la maison. Cinq ans après les noces, le courant ne passait plus entre le couple. Et bien qu'ayant fait trois enfants, ce dernier a fini par plier sous le poids d'interminables scènes de ménage suivies parfois d'altercations et d'actes de violence. Le divorce prononcé, Latifa se trouve seule livrée à elle-même. Refera-t-elle l'expérience pour espérer se racheter et enlever son cauchemar? «Plus jamais ça», répond-elle, avec cette détermination propre à une dame de fer. «Depuis notre rupture, se remémore-t-elle, j'ai décidé de compter sur moi-même pour nourrir ma progéniture». Battante, cœur de lionne, elle allait admirablement métamorphoser sa vie. De fond en comble, en arrachant, tour à tour, les deux permis de conduire nécessaires à l'obtention du permis de place, c'est-à-dire le permis du taxi qu'elle réussira à glaner dès la première session du concours. Et hop, au travail. Engagée par le propriétaire d'un taxi individuel du côté de Raoued, elle n'a pas mis longtemps pour se familiariser avec son nouveau boulot.

«Tout est, explique-t-elle, une question d'organisation. En effet, je réserve toutes les matinées à la maison, à mes enfants, à la cuisine. De 13h00 jusqu'à 19h00, je suis au volant, jamais ailleurs et Dieu merci, ça marche pour le moment comme sur des roulettes, puisque je gagne bien ma vie et ne manque de rien». Et les risques du métier? Et les braquages qui font rage? Et ses nombreux collègues qui continuent d'en faire les frais? Non, Latifa s'en balance carrément. «Ecoutez, assure-t-elle, aucun boulot n'est à l'abri des risques. Le nôtre l'est particulièrement, et j'en suis persuadée. Pour moi, du moins, je n'en ai pas fait l'amère expérience. Tout simplement parce que je n'ai peur de personne et je sais comment traiter mes clients, tous tempéraments confondus».

Un «sans-faute» synonyme d'exploit qu'elle doit sans doute à tant d'atouts : carrure impressionnante, verbe facile, sang-froid olympien et sourire jamais en berne. Ajoutons-y sa précieuse expérience en tant que native et habitante d'un quartier populaire où elle a appris, se vante-t-elle, sur quel(s) pied(s) dansent braqueurs et bandits. Et quand on sait que par rapport aux sept taxiwomen que compte le district de Tunis (gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et La Manouba), elle est la seule à n'avoir jamais été victime d'un acte de braquage, on ne peut qu'en saluer la bravoure et le mérite. Conservera-t-elle durablement son invincibilité dans un pays où les avancées de l'insécurité, braquages en tête, sont encore loin d'être freinées? Bon courage, madame...