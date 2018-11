Tunisie: En plein chantier

Très mal en point à l'issue des premières rencontres de la saison, les Aghlabides, confiés à la thérapie de Ameur Derbal, vont devoir se retrousser les manches pour inverser la tendance.

La trêve du championnat a été studieusement négociée par les camarades de Laâouichi. Les entraînements se sont déroulés à Kairouan avant de partir en stage à Sousse. Au cours de ce stage, les Aghlabides ont disputé deux rencontres amicales. La victoire aghlabide (2-0) face à l'USM et la parité face au ST (1-1) ont réconforté le staff technique, vu l'amélioration du rendement du groupe. Et le coach aghlabide de souligner : «Au cours de cette préparation, j'ai procédé à une très large revue de l'effectif avec de nouvelles formules en attaque et en défense. D'ailleurs, l'intérêt de ces matches amicaux réside entre autres dans la recherche d'une adaptation à ces différents schémas et formules d'animation. Nous avons cherché à intégrer les joueurs en méforme et remédier à leur retard physique pour les lancer dans les prochaines rencontres qui s'annoncent difficiles et qui demandent une fraîcheur physique et une bonne concentration mentale».

Des renforts

Certains éléments sont en méforme à cause de leur retard au niveau de la préparation, on citera les attaquants Sassi, Salhi, Layouni, Korbi et Zoungo. Ce dernier a dû consentir un sacrifice certain pour rejoindre la Chabiba. Il a été privé de participer au début de cette saison à cause d'une faute administrative. Il sera opérationnel à l'ouverture du mercato hivernal. Les supporters aghlabides espèrent voir ces attaquants donner des solutions offensives, notamment en absence de Louay Hamdi, touché aux entraînements. Ce jeune doit observer le repos quelques mois avant de reprendre avec ses camarades.

Chriti : nouveau DT

Les Aghlabides ont désigné Hamdi Boujezza à la tête de la section des jeunes pour relancer cette catégorie à cause de la régression des résultats des jeunes au cours des dernières saisons. L'ancien entraîneur Lassaâd Chriti a été désigné à la tête de la direction technique. Le projet de travail avec les jeunes sera utile pour l'avenir du club. Le directeur technique a limogé l'ensemble des entraîneurs des catégories des jeunes. Cette décision n'a pas fait l'unanimité des fans aghlabides. Ces derniers estiment que certains entraîneurs ont réalisé un travail probant malgré la difficulté de leur mission et l'absence des moyens. Quelques-uns espèrent voir enfanter d'autres talents comme Chermiti, Dhaouadi...