Tunisie: La Tunisie réaffirme son attachement à l'action africaine commune

Il a aussi réitéré la disposition de la Tunisie à contribuer activement à ce processus, dans le but d'apporter davantage d'efficience à l'action de l'organisation panafricaine et de renforcer la transparence et la gouvernance en matière de gestion des ressources humaines et financières au sein de l'UA.

Dans une allocution prononcée au cours de la séance inaugurale de la 11e session extraordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, Jhinaoui a souligné la détermination constante de la Tunisie à promouvoir l'action africaine commune et à œuvrer pour le rayonnement de l'organisation continentale.

D'autre part et en marge de sa participation à ces assises, le ministre des Affaires étrangères a eu une série d'entretiens avec des chefs de délégation participant à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA. Ces entretiens ont, notamment, porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun.

Jhinaoui a, également, rencontré de hauts responsables de l'Union africaine, indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

Lors de ces assises, les représentants des pays membres de l'UA discuteront de la réforme institutionnelle de l'Organisation panafricaine, ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a sollicité samedi à Addis-Abeba, du président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, de renforcer la présence de la Tunisie au sein des institutions de l'organisation panafricaine et de la choisir pour abriter les activités et les réunions de l'Union, se félicitant, à ce propos, de l'accueil par la Tunisie de l'Institut africain de la statistique.

Lors de son entretien avec le président de la Commission, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné toute l'importance que la Tunisie, membre fondateur de l'Union Africaine, attache au renforcement de l'action de l'Organisation et à la contribution à l'impulsion de son processus de réforme.

A ce propos, il a salué le rôle du président de la Commission dans le processus de réforme, l'impulsion de l'action interafricaine ainsi que dans le renforcement de l'intégration continentale.

De son côté, le président de la Commission africaine a souligné l'engagement de l'organisation panafricaine à coopérer davantage avec la Tunisie pour favoriser le rayonnement de l'Union africaine et développer son action, de manière à faire face aux défis qui se posent et à réaliser les objectifs du développement durable.

