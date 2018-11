Tunisie: Atef Dkhili dans le viseur

Le bilan est assez bon mais ils peuvent faire mieux. A cette occasion, le staff technique bardolais a organisé un stage bloqué à Sousse afin que ses joueurs se concentrent sur leur préparation sans les critiques des supporters.

Les entraînements quotidiens ont été axés sur les trois compartiments qui ont manifesté des défaillances criardes au cours des trois derniers matches. Tous les joueurs ont manifesté un désir ardent de renouer avec le succès. C'est ainsi que le prochain match face au CSS sera déterminant pour la suite du championnat.

«Ce stage a été une réussite totale. Il a permis à mes joueurs de garder leur fraîcheur physique et il m'a surtout permis de voir de près mon effectif. Tous les joueurs se sont donnés à fond et sont animés d'une volonté farouche pour renouer avec le succès. On compte faire le plein à domicile quel que soit l'adversaire. La défaite est interdite face au CSS samedi prochain au Bardo», a souligné l'entraîneur stadiste Mohamed M'kacher.

Revue d'effectif

Profitant de leur séjour à Sousse, les camarades de Akrimi ont donné la réplique à la JSK. Le match s'est soldé par un score de parité. Le Mauritanien Moubarak a ouvert le score dès la 1ère minute pour les siens, mais les Aghlabides ont égalisé à la 80e minute.

Le coach stadiste a profité de ce test pour faire des réglages et voir à l'œuvre le gardien Mehdi Ben Mrad, le défenseur Mihoub, l'arrière latéral Ellayfi, et enfin le milieu Khtiri, qui a joué aux côtés de Hammami, Chikhaoui et Khadraoui.

C'était une opportunité de faire jouer ses réservistes qui ont besoin de plus de temps de jeu.

Profitant de cette trêve, les dirigeants stadistes sont entrés en contacts très avancés avec le gardien clubiste Atef Dkhili pour remplacer Amdouni qui passe par une période de crise en encaissant six buts en trois matches. Mais à part le gardien de Bab Jedid, ils sont en train de voir de près les recrues pour le prochain mercato d'hiver.

Avec le retour de Jassem Khmiri retenu en équipe nationale olympique, le Stade Tunisien est en quête de rachat pour renouer avec le succès et surtout les trois points de la victoire pour se hisser en haut du tableau.