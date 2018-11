Tunisie: «La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui»

Sur le plan sportif, bien avant, l'EST caracolait toujours en tête du classement continental, atteignant régulièrement le dernier carré de la C1, voire de la C3. L'argent est aussi le nerf de la guerre dans le football de haut niveau. Au niveau économique, l'EST s'est également imposée comme l'une des principales puissances du continent en termes de bonne gestion et de choix porteurs.

En clair, l'Espérance Sportive de Tunis n'investit jamais sur des tocards. Maintenant, qui sème récolte à terme. Figurant régulièrement dans le Top 3 du sport roi africain, les revenus du club de Bab Souika vont augmenter grâce au nouveau Grâal continental glané. Ce qui lui permettra de tenir son rang et de faire figure de favori de la prochaine C1. Je pense que l'EST est un club structuré et opérationnel. Sa croissance est portée par une sorte de stratégie de marque globale conçue par les têtes pensantes d'un club centenaire. L'Etoile Sportive du Sahel, à son tour, va rebondir en 2019. La perle du Sahel est revenue aux avant-postes et sa déconvenue lors de la dernière C1 n'est qu'un accident de parcours. L'effectif a été revu et corrigé. Un technicien de renom a été embauché et l'exécutif actuel a réussi à se rassembler autour d'un projet ambitieux et réalisable. Le Club Sportif sfaxien, à son tour, sera l'équipe à battre de la prochaine C3. Le groupe sfaxien est non seulement pétri de talents, mais il a aussi du caractère et des ressources. Le CSS, c'est le très haut niveau continental actuel.

J'en suis convaincu. Ce onze ira loin, très loin, jusqu'au bout !

On en vient au CA maintenant. Quelles ambitions clubistes dans la perspective de la C1? C'est forcément dur de se prononcer sachant que le club de Bab Jédid passe par une crise latente qui touche au mécanisme de fonctionnement du club. Les dettes abyssales du CA sont une réalité et personne au sein du microcosme clubiste ne peut le nier. Il faut purger avant de se projeter et peut-être changer de module de jeu. J'espère toutefois que le CA pourra recruter car il doit se renforcer au niveau de sa charpente de jeu. Un axial, un milieu et une pointe doivent débarquer avant d'entamer la campagne de la Ligue des champions ».

« L'appétit vient en mangeant »

«Le football n'est pas une science exacte. Si certains férus d'analyses tactiques mettent en lumière les supposées carences affichées par nos clubs en cours de compétition, les retouches apportées à l'effectif par la suite ont fait que nos clubs, à l'instar de l'EST, se sont sublimés, surtout quand le niveau de l'adversaire a augmenté. En clair, l'Espérance a enfilé le bleu de chauffe, se présentant comme une solide institution en entrant sur le terrain.

L'EST a affiché un appétit vorace avec une attitude différente selon l'environnement dans lequel elle évolue. Le poids de l'histoire et la défense d'une institution apportent un supplément d'âme à des joueurs garants d'une identité immuable. Je pense aussi que l'ancrage continental est tel que le club de Bab Souika a accordé l'importance exigée à ses réalisations et stratégie à l'échelle africaine. Egalement concernant le volet communication. Avant de partir à la conquête du monde (Mondial des clubs oblige), l'EST s'attelle à renforcer ses relations sportives avec le tissu local.

A l'EST, le supporter reste « l'actionnaire majoritaire », le garant de la préservation de l'identité du club et c'est porteur !

Les dirigeants « sang et or » ont compris que la construction d'un solide ancrage régional commence au niveau local.

C'est une priorité, une condition sine qua none pour briller sur le continent et obtenir de bons résultats sportifs. Le maillage régional en dépend fortement. De point de vue sportif, la colonne vertébrale de l'EST permet de transmettre l'histoire et les valeurs du club aux nouvelles recrues. D'assurer une continuité entre les exploits passés et les conquêtes futures. C'est une réalité !

L'instauration aussi d'un dialogue avec les supporteurs fait notamment partie de cette stratégie. Le dernier choc face à Ahly du Caire dans un stade bondé par des fans disciplinés témoigne également d'une véritable prise de conscience au sein de la direction « sang et or ».