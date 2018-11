Tunisie: Pour réfléchir aux problèmes, il faudrait s'y inclure

L'équipe tunisienne au terme d'une aventure abracadabrante, vécue à Alexandrie, s'est remarquablement rachetée par un feu d'artifice allumé à Radès et a conquis le titre continental suprême.

Les impératifs d'une bonne gestion

L'Etoile, pour sa part, s'est qualifiée la veille de la victoire «sang et or» en Coupe arabe, mais connaît des difficultés sur le plan de la gestion. Certes, le président a été reconduit, faute de concurrents (les raisons ne sont pas difficiles à comprendre) avec un lourd déficit qui ne dit rien qui vaille. Quoi qu'on dise, un déficit est toujours un handicap. Il représente dans tous les cas de figure un obstacle pour une gestion saine et ouverte, en dépit des assurances que l'on veut bien donner. Le CA Bizertin, quant à lui, vient de sortir (?) d'une grève qui a complètement bouleversé son programme. La trésorerie est à sec et, faute de ressources propres, à l'image de tous les clubs tunisiens d'ailleurs, l'avenir s'annonce bien sombre, si la situation n'évolue pas. Dans tous les cas de figure, il ne faudrait pas que ce club formateur par excellence revive ce qu'il a déjà vécu avec un de ses anciens présidents.

Le Club Africain, enfin, semble depuis des années abandonné de Dieu et du monde. Ses «sages» se disputent son corps en guenilles, et alors que ses entrailles sont dehors, on se dispute pour décider qui doit prévenir le médecin. Nous partageons parfaitement les propos de Me Ben Mime, qui a constaté que les dernières «décisions» prises par ses supporters sont folkloriques, du moins populistes, et n'ont rien de pratique. La vente des cartes d'abonnement (pour préparer une assemblée générale?) ne le tirera pas d'affaire, mais pourrait, au vu de l'ambiance qui règne, plonger le club dans de nouvelles difficultés. Le temps presse et on n'a pratiquement pas le temps de ramasser de l'argent en faisant appel aux simples dotations.

Arrêter les palabres

On peut certes ouvrir un compte, mais le salut se trouve entre les mains de ceux qui sont capables de plier une affaire d'un coup de crayon. En effet, et tel que nous l'avions suggéré dans une précédente édition, le temps n'est pas aux palabres, aux comptes à ouvrir et à tout ce qui est de nature à faire perdre ce qui reste des délais imposés par la Fifa. Le club étant en danger, il faudrait avant tout le sauver par des actions immédiates.

Que tous ceux qui se sentent en mesure de le faire prennent chacun un dossier et le règlent au lieu de s'épancher et de parler dans le vide. Voilà ce que l'histoire retiendra.

L'actuel bureau s'est retrouvé non pas dans un club de football mais dans un labyrinthe bien sombre où on s'adonne non pas à de la gestion des affaires d'un club sportif mais bien à la culture des champignons (dossiers et dettes) laissés en gestation par d'anciens gestionnaires, peu scrupuleux.

A coups de milliards, (qui auraient pu bénéficier aux jeunes, à l'infrastructure, à la formation), le club essaie de s'en sortir. Seul Hamadi Bousbii contribue et assiste l'actuel président qui se débat dans des problèmes sans fin.

Le CS Sfaxien est, quant à lui, dans une situation enviable. Aussi prudents qu'ils l'ont toujours été, les dirigeants sfaxiens, décriés au début de leur prise en main, se retrouvent en tête de classement sans donner l'impression de s'essouffler et tout en puisant dans leurs réserves, ils ont doté le club d'une équipe qui, de semaine en semaine, prend de l'assurance.

Voila de manière schématique la situation des clubs qui sont censés être les plus intéressés par des consécrations continentales.

Comment, au vu de cette situation chaotique, croire que notre football est en bonne santé ? Bien entendu ce qui se passe dans les coulisses des autres équipes est pire. Les mêmes problèmes financiers, les mêmes réactions des joueurs, les mêmes conditions de travail, dans un milieu ambiant et des conditions lamentables avec une infrastructure désuète et des installations dépassées.

Une réglementation inadaptée

Nos clubs souffrent, parce que mal préparés, complètement dépassés par les événements, mal gérés et surtout mal protégés par une réglementation complètement inadaptée aux conditions de fonctionnement d'un club réellement professionnel.

Tout est de ce fait à revoir pour que les choses évoluent de manière synchronisée : la gestion, les ressources financières qui supposent une marge d'évolution garantissant les initiatives au niveau de l'encadrement et de la formation et enfin l'organisation, c'est-à-dire les meilleures conditions pour que le club évolue et s'affirme sur la scène sportive.

De toutes les façons, on ne peut résoudre les problèmes qu'en s'y incluant pour en ressentir les effets et pour juger en connaissance de cause.

Actuellement, nous connaissons les difficultés qui se posent au niveau de l'organisation qui est devenue non pas une source de revenus aux clubs mais des sources d'ennuis et de dépenses superflues. Les amendes qui pleuvent par la faute de l'indiscipline qui règne, le mauvais comportement du public et le nombre insignifiant des supporters payants devraient interpeler les organisateurs.

Au niveau de l'infrastructure, les choses vont de mal en pis. Certaines municipalités sont encore au stade de la distribution des postes et du choix des voitures de fonction. Les terrains, pendant ce temps, se dégradent et étant donné que la plantation, l'amendement et l'entretien du gazon sont saisonniers, nous risquons de voir cette situation empirer dans l'attente de voir les choses s'arranger du côté des édiles municipaux.

Promesses non tenues

Côté organisation, rien n'a évolué et les promesses de voir les clubs se doter de «stadiers», pour soulager le service d'ordre, à l'image de tout ce qui se passe dans tous les stades du monde évolué, sont oubliées. Dans l'attente qu'il y ait de nouvelles catastrophes. Aucun signe qui laisse croire que l'on s'y met.

De toutes les façons, la finale jouée entre l'EST et Al Ahly a prouvé que lorsque le public veut se prendre en charge, tout est possible. Des stades vides, ou à moitié remplis de resquilleurs, ne favorisent en aucun cas l'évolution du football.

Reste les dispositions des autorités africaines (CAF) et tunisiennes bien entendu pour aider à surmonter ces obstacles et problèmes.

Il ne faudrait pas être sorcier pour les deviner : la CAF, après les incidents du Caire, semble avoir compris l'importance de l'organisation. Son dernier communiqué en dit long sur ce qu'elle exigera dorénavant de la part des organisateurs.

Côté national, la FTF et la tutelle doivent absolument s'allier pour recadrer ce sport professionnel actuellement livré à lui-même et mis entre bien des mains inexpertes. Il y a des signes qui ne trompent pas et cela prouve qu'il y a bien des actions à entreprendre pour revenir aux fondamentaux du sport, qu'il soit professionnel ou amateur.

Les installations (pour toutes les disciplines sportives) à remettre à niveau sont un des points les plus sensibles. Nous avions suggéré d'observer une pause dans la construction et de se pencher sur la remise en état de cette infrastructure qui a été délaissée depuis plus de huit ans, avec ces municipalités en porte-à-faux, dont les moyens d'action étaient bien réduits.

Le plus dur est à venir

Ce qui a précédé ne représente qu'une infime partie de ce que vivent nos clubs dits «professionnels». Cette situation est pour le moins qu'on puisse catastrophique. Elle est sans issue et il faudrait se rendre à l'évidence : nous allons être submergés par ceux qui sont en train de travailler et qui ont des moyens. La Tunisie est un petit pays et, dans ces conditions, présente quelques avantages au niveau de la logistique. En quelques heures nous pouvons traverser le pays d'un bout à l'autre. C'est dire que notre élite n'éprouve pas les mêmes difficultés que dans les pays où les rassemblements constituent des charges et des responsabilités énormes. Nous disposons de cadres solidement formés et dont le nombre s'accroît régulièrement. Il faudrait savoir en tirer profit.

A condition de remettre de l'ordre et de responsabiliser ceux qui devraient l'être, nous pouvons relever le défis. Dans le cas contraire bonjour les dégâts !