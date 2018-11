Tunisie: On ne change pas une équipe qui gagne!

Profitant de cette mini-trêve, le staff technique a choisi la stabilité et les entraînements au stade M'hiri. A cette occasion, en l'absence de sept internationaux, le Club Sportif Sfaxien a disputé une rencontre amicale face aux divisionnaires du Stade Sportif Sfaxien, ce test a permis à Krol d'évaluer la forme de ses protégés et surtout de voir à l'œuvre Sokari, complètement rétabli et bon pour le match de samedi prochain face au ST du Bardo. Face au SSS, les Sfaxiens ont marqué deux buts respectivement par Hubert (44') et Herzi (63').

Le coach sfaxien a fait jouer le onze rentrant face aux divisionnaires : Gaâloul, Zammouri, Ammar, Jouini, Zouaghi, Sokari, Jelassi, Hubert, Herzi, Hamdouni, Manuchio.

A la reprise, il a passé en revue les joueurs suivants : Dagdoug, Marzouki, Ben Hassen, Bouraoui et Julius, ce Congolais de 19 ans a fait étalage de ses qualités techniques lors de la seconde mi-temps, c'est un joueur d'avenir.

Retour de Sokari

Face au Stade Tunisien, Krol aura le choix de choisir les joueurs les plus en forme pour former le quatuor qui va être titularisé, à l'instar de Kouakou, Karoui, Sokari, Herzi, Djelassi et Hamdouni, ce dernier passe par une mauvaise période en raison de sa baisse de régime. Il est temps qu'il se réveille ou il va perdre sa place au profit de Moncer, encore convalescent.

Les supporters sfaxiens furieux

Le dernier match de l'Equipe de Tunisie face à l'Egypte a fait des mécontents à l'encontre du sélectionneur national Maher Kanzari qui a fait rentrer l'attaquant le plus en forme et le plus efficace de la ligue 1 Firas Chouat à la 91'. Il a manqué de professionnalisme à son égard, alors que Khazri n'a rien fait de bon tout au long du match et n'a pas été remplacé. Profitant de cette trêve, les dirigeants sfaxiens ont fait appel à trois jeunes joueurs africains pour les tester, et ce, dans le souci de se renforcer davantage pour les objectifs du CSS: le titre national, la coupe de Tunisie et la coupe de la CAF.