Tunisie: «Se classer dans les quatre premiers»

interview

Dans quel état d'esprit étiez-vous à votre arrivée au CAB?

J'étais en forme et motivé! J'avais hâte que ce soit la rentrée des classes. J'aivais de l'espoir et une formidable motivation.

Quelle mission vous a été confiée et comment s'est déroulé votre recrutement concrètement?

Mon objectif est sans doute de consolider la reconnaissance de ce club comme étant de haut niveau à l'instar de l'EST, le CSS, l'ESS et le CA, de conforter ses ambitions au plan national et de contribuer à lui faire atteindre les objectifs fixés : être dans les quatre premiers, assurer une qualification en Ligue des champions après la nouvelle formule de la CAF. Il ne faut pas oublier que j'étais directeur sportif au CA et à l'ESS. Et en tant qu'entraîneur, j'ai dirigé l'Etoile, après la suspension de Faouzi Benzarti, et le Stade Gabésien.

En prenant le CAB, commentavez-vous trouvé l'état des lieux?

J'étais choqué par la faiblesse de la défense du CAB qui avait encaissé 32 buts lors de la saison dernière. Il a fallu redresser la situation, surtout que le potentiel existe. Mais offensivement cela paraissait suffisant. J'ai aussi retrouvé une formation sans Firas Belarbi, Djelassi, Ressaïssi et Kasraoui. Il a fallu rebâtir le CAB sur des bases solides avec ma manière de concevoir les choses.

Quelles étaient vos priorités?

Bâtir la défense sur des bases solides, avoir des joueurs susceptibles d'adopter ma philosophie et surtout instaurer une discipline. Avec ces atouts, je crois que le CAB est sur la bonne voie avec une marge de progression très évidente. J'ai aussi changé de poste pour Aliou Cissé qui, pour moi, est plus performant comme pivot et non comme arrière droit. Face au CA, il a marqué les deux buts avec la mention particulière que Cissé est un joueur très compétitif. Bien sûr, j'ai aussi des joueurs tels que Wattara, Youssoufa qui sont arrivés en retard, mais ils commencent à s'illustrer et à aider cette équipe à faire mieux que la saison dernière.

Comment cela?

Quand les joueurs voient que nous avons un projet sérieux, solide et une réelle ambition, ils sont attirés. Certes, nous sommes ambitieux, mais en aucun cas prétentieux et certainement pas dans ce domaine. Nous avons un groupe ambitieux malgré que le club a des problèmes financiers. Ils sont patients et ambitionnent de réaliser leur objectif : une qualification en Ligue des champions.

Etes-vous le pigeon voyageur du football tunisien?

Les circonstances sportives m'ont incité à prendre les destinées du CA, de l'ESS et du SG.

Au Club Africain, Slim Riahi m'a désigné directeur sportif pour structurer le club sur des bases solides. J'ai eu carte blanche et nous avons réussi à remporter haut la main le titre national. Nous avons bâti une équipe exceptionnelle avec de grands joueurs. Mais après cette consécration, il y a eu beaucoup de problèmes et j'ai décidé de partir.

Avec l'Etoile, j'ai été nommé entraîneur général. Ma collaboration avec Faouzi Benzarti était solide et extraordinaire. La confiance était totale avec les dirigeants étoilés qui étaient très dévoués. Je suis parti malgré que Ridha Charfeddine m'a proposé de rester. Mais vu la situation du club, le moment était venu pour partir. Je garde de très bons souvenirs avec les joueurs et les dirigeants étoilés.

Après il y a eu l'expérience enrichissante avec le Stade Gabésien. Nous avons fait du bon travail mais les dirigeants clubistes m'ont contacté pour reprendre les destinées du CA. Je remercie le président du SG qui m'a libéré mais ô combien ce fut ma déception, quand les dirigeants clubistes ont fait appel à Bertrand Marchand. Ils n'ont pas tenu leurs promesses alors que je me suis sacrifié en raison du CA. Bref, tout va avec le temps.

Comment avez-vous géré le vestiaire au cours de cette saison ?

Un entraîneur, qui est incapable de gérer le vestiaire, ne réussit jamais sa carrière. J'essayais constamment d'atténuer la pression. L'idée, avec mon staff, était de convaincre les joueurs qu'il devraient avant toute chose profiter à fond du moment. Nous sommes dauphins avec zéro défaite. Il ne faut pas s'enflammer. Continuer de travailler et surtout continuer d'en profiter car, de toutes façons, nous allons gagner le prochain match. Il est important de ne pas brûler les étapes, de rester concentrés en dépit des problèmes de terrain et surtout financiers...

Mais vous avez bon espoir d'atteindre votre objectif

Il y a plusieurs équipes ambitieuses qui aspirent à être performantes mais celles qui réussissent ne le devront qu'à leur jeu. Avec des joueurs qui ne cessent de progresser tels que Ben Choug et Cissé notre vision de l'avenir est légitime. Nous sommes dans les normes. Alors, il faut travailler encore plus.

Le football n'est pas une science?

On veut le faire passer pour une science, alors que cela n'a absolument rien de scientifique. C'est un spectacle et ce sont les artistes qui font le spectacle. Vouloir dépoétiser le football et étouffer la créativité est l'erreur la plus grande que nous soyons en train de faire. Si on enlève la part de poésie du football, alors autant y jouer sur l'ordinateur.

Alors à quoi sert votre travail

A établir une organisation, une identité, des indicateurs. A concevoir la phase défensive, surtout lorsqu'on est en train d'attaquer. Je ne sous-évalue pas l'importance de l'entraîneur, mais sa tâche principale est de mettre à l'aise ses joueurs. Le football se pratique sur le terrain, se court avec les pieds, la balle prend souvent des directions étranges et vous prétendez quand même dans ces conditions que les solutions viennent de situations schématiques?

Si les schémas permettent de gagner, pourquoi des équipes telles que l'EST, l'ESS, le CSS et le CA auraient dépensé des millions pour des joueurs, qui, très simplement, savent dribbler, tirer et attaquer la cage adverse ?

Vous sentez-vous autoritaire ?

Si avoir de l'autorité, c'est hurler, alors je n'en ai pas. Pour moi, celui qui hurle ne transmet rien, alors qu'il y a des personnes qui parlent peu et qui transmettent de la sécurité et même de la peur. Mais le monde du leadership reste encore à découvrir pour nous les entraîneurs. Une parole prononcée d'une certaine façon peut changer les choses. Peut-être que c'est sur ce terrain qu'on peut encore surprendre.

Comment voyez-vous le niveau du championnat de la Ligue 1?

Le niveau est très moyen. La mauvaise qualité de nos pelouses engendre le mauvais rendement de nos joueurs qui ne cessent d'avoir des blessures en raison de cet état catastrophique.

Regardez les pelouses des stades en Egypte, elles sont exceptionnelles. Nous espérons que la tutelle et la FTF feront le nécessaire pour avoir un jour une pelouse digne pour notre football.

Auteur : Karray BRADAI

Ajouté le : 19-11-2018