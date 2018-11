Afrique: Elim.CAN 2019 - Belmadi « Mes joueurs ont appliqué à la lettre mes consignes »

L'Algérie ira bel et bien au Cameroun l'été prochain. Les Fennecs se sont qualifiés pour la CAN 2019 après leur victoire contre le Togo à Lomé à l'occasion de la 5ème journée des éliminatoires. Ce match qui était une rencontre piège pour Djamel Belmadi et ses hommes s'est révélé finalement très facile pour eux, puisqu'ils ont réussi à s'imposer par 4-1. De quoi réjouir le sélectionneur de l'Algérie.

« Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mes joueurs ont joué comme je les aime voir jouer. Et je ne parle pas uniquement du volet technique. J'ai surtout aimé leur engagement physique. Ils ont vraiment appliqué à la lettre mes consignes », a déclaré Belmadi, visiblement heureux après le match.

« C'est la victoire de l'ensemble des joueurs et le fruit d'un travail de tout un stage. Il était inadmissible de rester près de trois ans sans gagner à l'extérieur. Il fallait mettre fin à cette mauvaise habitude. Désormais, on ne doit plus avoir à enregistrer de telles mauvaises séries. C'est fini ! On doit savoir gagner à domicile et à l'extérieur aussi », a ajouté le coach des Fennecs.