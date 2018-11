Soudan: Le Croissant-Rouge du Qatar met en place de divers projets au Soudan

Khartoum, 19 Nov. 2O18 (SUNA)- Le conseiller auprès des convois médicaux du Croissant-Rouge qatari, Mission au Soudan, Dr. Mahjoub Mohammed Hamed a expliqué que le Croissant qatari avait mené à bien nombreux de différents projets au Soudan, conformément à sa vision d'être faibles, sûrs et forts, et que sa mission était de mobiliser les sociétés.

Il a ajouté que le Croissant-Rouge qatari a mis en œuvre de nombreux projets au Soudan dans le domaine de la santé, le projet d'ophtalmologie dans les écoles primaires de l'État de Khartoum a procédé à l'examen médical et à la distribution de lunettes à usage médical dans le cadre de l'initiative internationale 2020 (IBSAR), destinée à lutter contre la cécité, ainsi qu'un camp médical pour le traitement de la fistule urinaire à l'hôpital Al-Geneina, dans l'État du Ouest-Darfour.

Il a déclaré que le Croissant-Rouge qatari a réhabilité et financé de certains hôpitaux ruraux dans les États soudanais, tels que le centre de reins à Balbaid, le centre de santé d'Al-Marabat dans l'État de Kassala, l'Hôpital de Bindisi et Nirtti dans l'État du Darfour central, l'établissement de l'Hôpital Bersalibah et l'Hôpital d'Arara à West-Darfour et soutenir certains grands hôpitaux tels que l'hôpital des reins de Khartoum avec du matériel et des équipements et la réhabilitation du service de dialyse, et soutenir l'hôpital et le centre de Kassala et de Sennar.

Il a souligné que le Croissant-Rouge travaillait dans le domaine de l'eau et de l'assainissement pour fournir de l'eau potable en creusant des pompes manuelles et des puits artésiens et en connectant des réseaux de distribution d'eau dans certains villages du Darfour et des camps de déplacés et en créant des points d'eau dans certains États, comme le village de Sakadi à l'État du Nil. Fin Tahani