Congo-Kinshasa: A Goma, le chef de la division Police des Nations unies rend hommage à la femme

communiqué de presse

NOUKO Gweny Ange



A son arrivée, il s'est rendu directement à la Base « Jambaar » de l'Unité Constituée de Police du Sénégal. Là-bas, les personnels de la Police des Nations Unies l'attendaient pour lui rendre les honneurs militaires, mais aussi le Réseau des Femmes UNPOL de la MONUSCO (RFUM), pour l'honorer à leur façon.

L'UNPOL Seynabou DIOUF, présidente du RFUM, a associé à cette célébration, non seulement les femmes de la Police nationale Congolaise, mais aussi les représentantes de quatre associations d'agricultrices de KIBAKI dans le NYARAGONGO, des représentantes du Lycée de TiemTiem (Lycée pour jeunes filles orphelines et/ou déplacées), des représentants des chefs de quartiers et d'associations des jeunes de Goma.

Dans son allocution, la présidente du RFUM a fait l'historique de cette organisation et surtout les objectifs que les femmes UNPOL de la MONUSCO se sont assignées. Il s'agit, entre autres, de la coordination et de l'accompagnement des activités des personnels féminins de la PNC dans le cadre de la Protection des civils.

Elles encouragent également les initiatives de réconciliation pour une stabilisation et un retour rapide à la Paix. Et bien évidemment, le RFUM soutient les femmes démunies et vulnérables, surtout celles victimes des violences sexuelles. Leurs actions vont surtout dans le sens de la sensibilisation, pour que les auteurs de ces actes ignobles ne restent pas impunis.

Le dernier objectif suscité a donné l'opportunité au Chef de la Division Police, Gen. Luis CARRILHO pour remercier et encourager les Femmes UNPOL et toute la Composante. « Vous donnez par vos actions une belle image de la Police des Nations Unies. Vous avez su créer une synergie avec les populations, tout en vous mettant à leur service et vous œuvrez de telle sorte que la consigne de la Tolérance zéro en matière d'abus et de violence sexuelle soit respectée », a-t-il dit en substance.

A sa suite, le Police Commissioner, Gen. Awalé ABDOUNASIR a remercié les femmes du RFUM. Il s'est engagé à s'impliquer lui-même pour le redéploiement des personnels féminins de la MONUSCO dans la Mission, prenant en soutien le Chef de la Division Police dans cette démarche. Puis, au nom du RFUM, dont il est devenu désormais membre d'honneur, le Gen. Luis CARRILHO a remis des dons aux différentes associations, parmi lesquels du matériel agricole.

Cette journée à Goma, dédiée essentiellement aux femmes, s'est achevée par une sympathique « soirée welfare », où tous les contingents représentés ont proposé des mets de leur origine. A la fin de la cérémonie, des présents symboliques ont été offerts à l'illustre hôte.