Togo/Algérie: Eliminatoires de la CAN-2019/Togo-Algérie (1-4) - Une nouvelle ère commence !

- La victoire de la sélection algérienne de football (4-1) chez son homologue togolaise, dimanche soir à Lomé, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) était la première en déplacement pour "Les Verts" depuis 2016, ce qui laisse présager le début dune nouvelle ère, sous la houlette du sélectionneur Djamel Belmadi.

"Je suis très heureux, surtout que cela fait longtemps que nous n'avons pas remporté un aussi large succès à l'extérieur" (Zetchi)

En effet, plus qu'avoir assuré la qualification de l'Algérie à la phase finale de la prochaine CAN, une journée avant la fin des éliminatoires, cette large victoire a été porteuse d'un message d'espoir pour sélection meurtrie par sa non qualification au Mondial-2018 en Russie et qui jusque-là semblait se chercher encore.

Une fort-belle prestation, qualifiée de "match référence" par la plupart des joueurs et des techniciens présents à Lomé, car outre les belles choses qui ont été démontré du point de vu qualité de jeu, Les Verts avaient fait preuve d'une grande rigueur défensive, tout en faisant parler la poudre devant, comme le montrent si bien les quatre buts maqué.

Un coup d'éclat qui pourtant était loin d'être évident, au vu des conditions d'avant-match, et qui pour la plupart étaient défavorables, à commencer par le fait de jouer en déplacement, chez adversaire revigoré, qui se devait de gagner pour espérer se qualifier.

Mais le principal handicap résidait probablement dans la rudesse du climat, car les camarades de Ryad Mahrez devaient braver la chaleur et le taux élevé d'humidité, sans oublier cette pelouse synthétique, qui était loin de fournir le meilleur outil de travail pour équipe "joueuse" et technique, qui nécessitait un terrain de qualité pour pouvoir s'exprimer.

D'ailleurs, même les Togolais avaient émis des réserves sur cette pelouse, qui selon eux étaient derrière les précédents faux pas à domicile, notamment contre le Bénin et la Gambie.

Des faits qui donnent plus de mérite à la performance de la sélection algérienne lors de cette 5e journée des éliminatoires de la CAN-2019 et qui laissent présager un avenir radieux, pour peu qu'elle continue à travailler, pour progresser et être au rendez-vous au Cameroun, lors de la phase finale de cette Coupe d'Afrique des nations.

"Je suis très heureux, surtout que cela fait longtemps que nous n'avons pas remporté un aussi large succès à l'extérieur" a indiqué juste après la fin du match le président de la Fédération Kheireddine Zetchi, considérant que "le fait d'avoir marqué trois buts en l'espace de seulement une demi-heure est un point très positif".

Un regain de forme que le premier responsable de la FAF attribue "en grande partie" au fait que le nouveau sélectionneur national "Djamel Belmadi a radicalement changé la mentalité" qui régnait au sein du groupe.

"A son arrivée aux commandes techniques des Verts, il a commencé par déceler ce qui n'allait pas avant de s'y attaquer, et je pense que cette large victoire à Lomé prouve qu'il commence à récolter les fruits de son dur labeur" a encore considéré Zetchi.

Autre fait saillant relevé par le président de la FAF dans la nouvelle stratégie adoptée par Belmadi dans sa gestion de l'équipe, le fait "de ne plus faire confiance, de manière systématique aux grands noms et de ne pas hésiter à donner la chance à de nouveaux éléments, nettement moins bien connu.

En effet, pour ce déplacement à Lomé, Belmadi n'a pas hésité à laisser Saphir Taïder sur le banc, alors qu'il était un titulaire indiscutable dans le onze national, tout comme Nabil Bentaleb, qui lui n'a même pas été retenu pour le déplacement au Togo.

Des absences de marque, auxquelles s'ajoutent les non convocations d'autres 'habitués' comme Rachid Ghezzal, Ishak Belfodil et Adlène Guedioura, et à la place desquels Belmadi a préféré faire confiance à des éléments nettement moins bien connus, comme les Usmistes Abderrahmane Meziane et Oussama Chita.

La dernière victoire des Verts en déplacement remonte à juin 2016, pour le compte des éliminatoires de la CAN-2017. C'était contre les Seychelles (0-2) en match disputé dans la capitale Victoria.

"Cela fait un bon moment que nous attendons cette victoire en déplacement, et nous sommes heureux de l'avoir enfin obtenue" a indiqué pour sa part le sélectionneur national, considérant que "c'est un bon début, en attendant le vrai retour de l'Equipe nationale aux devants de la scène" footballistique continentale.

Le renouveau et la nouvelle mentalité évoqués par Kheireddine Zetchi concernant l'apport du nouveau sélectionneur national depuis son intronisation, en août dernier, ont été confirmés même par le meneur de jeu Sofiane Feghouli, selon lequel Belmadi "a apporté un nouveau souffle au groupe, et l'a libéré sur le plan psychologique" ce qui selon lui "a permis de tuer le match en l'espace de seulement une demie -heure" à Lomé.

Grâce à ce précieux succès en déplacement, l'Algérie consolide sa place en tête du groupe "D" avec dix points, devant le Bénin (7 pts), au moment où le Togo et la Gambie ferment la marche, avec un capital identique de cinq unités pour chacun d'entre eux.

Les Verts sont donc d'ores et déjà assurés de terminer leader de son groupe et de disputer la phase finale de la prochaine CAN au Cameroun.

Leur prochain match contre la Gambie, prévu le 19 mars 2019 pour le compte de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires ne sera donc qu'une simple formalité.