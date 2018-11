Algérie: Mawlid Ennabaoui - Contrôle renforcé sur la vente des produits pyrotechniques

- La célébration par les familles algériennes du Mawlid Ennabaoui, mardi, est marquée, cette année, par un contrôle renforcé des opérations d'importation et de vente des produits pyrotechniques, ainsi que l'organisation de larges campagnes de sensibilisation, lancées quelques semaines plutôt, par les différents secteurs sur les dangers de ces produits.

Le brouhaha habituel précédant la célébration du Mawlid Ennabaoui chaque année, en raison de l'utilisation de ces produits, est presque inaudible cette année, car le nombre de leurs points de vente a reculé et ne sont disponibles que dans quelques rues et marchés et à des prix élevés, ce qui a contraint la majorité des familles à recourir aux moyens traditionnels et rudimentaires utilisés à cette occasion notamment les bougies et les gâteaux.

Cette "pénurie" des produits pyrotechniques est due au contrôle renforcé des opérations de leur importation et de leur vente.

A cet effet, la direction des Douanes algériennes ont adopté une nouvelle méthode de travail, en recourant à un système informatique pour le transfert des marchandises du port d'Alger vers les ports secs des différentes wilayas, outre les mutations triennales des agents du port d'Alger pour davantage de performance et d'efficacité.

Les services des Douanes ont saisi, durant les neuf premiers mois de 2018, plus de 62,4 millions d'unités de produits pyrotechniques au niveau national.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les services de la Gendarmerie nationale ont intensifié leurs efforts, ce qui a permis de saisir, entre le 1e janvier et le 17 novembre 2018, plus de 7,5 millions d'unités de différents types et volumes.

Les services de la police ont saisi, durant la même période, près de 2,3 millions d'unités de produits pyrotechniques.

Par ailleurs, plusieurs détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont réussi vendredi à saisir plus de 104.000 unités de ces produits dans les wilayas de Sétif, Biskra et Ouargla.

En parallèle aux opérations de lutte contre la contrebande de ces produits, les autorités officielles et les représentants de la société civile ont organisé des campagnes de sensibilisation aux dangers des produits pyrotechniques sur les individus et les biens.

Une campagne nationale de sensibilisation aux dangers des produits pyrotechniques avait été lancée, début novembre, par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans le but d'informer, via tous les supports médiatiques et autres portes ouvertes et conférences, le grand public, en premier lieu les parents, sur ce qui représente "un réel problème de santé publique". Un appel a également été lancé aux Imams et "Mourchidate" pour consacrer leurs prêches à cette question.

Le ministère de la Santé avait lancé, le 20 octobre dernier, une campagne au niveau local, à travers une note adressée aux 48 Directeurs de la Santé et de la Population (DSP), leur enjoignant de lancer diverses manifestations de sensibilisation sur les risques encourus par l'utilisation des pétards et autres produits pyrotechniques.

Pour sa part, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé une campagne de sensibilisation des mineurs aux dangers d'utilisation des produits pyrotechniques, ces derniers représentant la tranche d'âge la plus concernée par l'utilisation de ces produits.

La DGSN a mis au point, à l'occasion, "un plan de sécurisation des places publiques" et des routes, à travers l'intensification des patrouilles pédestres et motorisées et des barrages fixes.

La direction générale de la Protection civile a organisé une campagne de sensibilisation aux dangers de l'utilisation des produits pyrotechniques via les réseaux sociaux, en coordination avec les institutions concernées.

Elle a appelé dans ce sens à respecter la vocation religieuse du mawlid ennabaoui et à bannir les comportements allant contre les valeurs et les préceptes de l'Islam, préconisant de célébrer cette occasion dans le calme et la sérénité pour éviter les incendies et les accidents tragiques, et ne pas exposer la vie des gens et leurs biens au danger, notamment les personnes âgées, les malades, les enfants et les femmes enceintes.

47 unités mobiles ont été mobilisées au niveau de la wilaya d'Alger comptant près de 500 éléments de la Protection civile pour intervenir rapidement en cas d'incendies ou d'accidents provoqués par l'utilisation anarchique des pétards et de produits pyrotechniques.

La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) a contribué à la campagne de sensibilisation, en invitant les citoyens à boycotter les produits pyrotechniques et à conférer à la célébration du mawlid ennabaoui la valeur qu'il mérite, tout en mettant en garde contre les dangers du commerce illégal des pétards et ses répercussions sur la santé publique et l'économie nationale.