Algérie: MDN - Le 2ème Groupe naval permanent de l'OTAN accoste au port d'Alger

- Le 2ème Groupe naval permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (SNMG-2) a accosté lundi au port d'Alger pour une escale de quatre jours, dans le cadre de la coopération militaire entre l'Algérie et l'OTAN, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Durant cette escale, le vice-amiral, commandant-adjoint du Commandement de la marine allié de l'OTAN (MARCOM) a effectué une visite de courtoisie au général-major, commandant des Forces navales à l'Amirauté, alors qu'une délégation du 2ème Groupe naval a été reçue par le commandant de la Façade maritime Centre, précise-t-on de même source.

Lors de l'escale une unité flottante des Forces navales algériennes procédera, en coordination avec des bâtiments du 2e Groupe naval de l'OTAN, à l'exécution d'exercices tactiques de type PASSEX, ajoute le communiqué.

Le 2e Groupe naval de l'OTAN, sous commandement néerlandais, est composé de 4 unités: le destroyer lance-missiles néerlandais HNLMS DE RUYTER, le destroyer lance-missiles espagnol ESPS CRISTOBAL COLON, la frégate lance-missiles canadienne HMCS VILLES DE QUEBEC et le pétrolier ravitailleur espagnol ESPS CANTABRIA.

Cette escale "contribuera à approfondir la coopération militaire entre nos Forces navales et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à travers l'échange d'expériences et le renforcement de la coordination opérationnelle dans les domaines du contrôle et de la sécurité maritime, et le développement des capacités d'interopérabilité et de réactivité entre les deux parties lors des situations de crise et au renforcement de notre sécurité maritime contre d'éventuels dangers ou menaces", précise encore le communiqué.