Tunisie: «L'Espérance a pris son envol sur le plan continental»

Personnellement, je suis ravi de constater qu'à l'Espérance la grosse tête n'a pas sa place parmi les joueurs et les responsables. Par contre on est toujours sous l'emprise d'une spectaculaire voracité et une détermination à aller toujours de l'avant.

Bien évidemment, nos responsables et à leur tête Hamdi Meddeb sont conscients de la nécessité de renforcer l'effectif par de nouveaux talents dans tous les compartiments. Les prochains mercatos seront là pour offrir à notre club l'opportunité pour ce faire. Et pour ce qui concerne les autres clubs tunisiens qui prendront part aux deux compétitions africaines de 2019, je leur souhaite le succès. En effet, chaque titre récolté par un club tunisien honore tous les Tunisiens et enrichit le tableau de chasse du football tunisien.

Dans cet esprit, je saisis cette occasion pour vous annoncer que notre nouvelle association des anciens footballeurs de toute la Tunisie est déjà à pied d'œuvre. Parmi ses buts, il y a le renforcement des liens de solidarité entre les anciens joueurs de tous les clubs tunisiens».