Tunisie: Victoire étriquée

ESM : Rebaï, H. Abbès, Ben Salah, Junior, Ben Ghalia, Meniaoui (Lazes), M'hamdi, Diara, A. Abbes, Ben Salem (Y. Méjri) Timoumi.

EST : Jeridi, Derbali (Mbarki), Rabii, Dhaouadi, Yacoubi (Machani), Kom, Coulibaly, Badri, Rejaïbi, Khenissi, Belarbi (Mejri).

Le paradoxe du football tunisien. L'ESM, qui ne dispose pas de terrain, a fait le déplacement à Tunis pour jouer son match face à l'EST à... El Menzah. Incroyable mais vrai, les «Sang et Or» qui ont gagné leur dernier match face à l'ASG étaient bien décidés hier à continuer sur leur lancée en accueillant l'ESMétlaoui, seulement, l'adversaire ne les entend pas de cette oreille, puisque les camarades de Meniaoui ont été bien disposés sur le terrain pour annihiler les rares manœuvres offensives espérantistes mal appuyées par le duo Khenissi-Badri. Ces derniers étaient assez amorphes pour tromper la vigilance de Rebaï.

Rien ne sert pour... Rejaïbi

Face à l'ASG, Mouine Chaâbani a ressuscité Rejaïbi qui a perdu le goût de jouer. L'ex-bizertin a fait étalage de son talent. Mais, à la 20', après une touche, Rejaïbi n'a trouvé mieux que donner un coup de poing gratuit à Ben Salem, ce fut l'expulsion. A dix, les «Sang et Or» ont trouvé beaucoup de problèmes pour imposer leur jeu face à un ensemble sudiste volontaire, mais manquant de moyens pour gérer le bloc espérantiste composé par Kom-Coulybaly et Belarbi. Ce dernier a manifesté son désir de se surpasser pour gagner une place de titulaire. Il a fallu attendre la 34' pour que l'ESM menace la défense espérantiste. Réaction immédiate des champions d'Afrique par Dhaouadi qui a failli marquer de la tête sur un corner de Badri, mais Rebai était bien placé pour éviter le but. Les dernières minutes étaient assez monotones dans cette première mi-temps.

Khenissi marque

De retour des vestiaires, Mejri remplace Belarbi. L'intention de Chaâbani était de percer cette défense. Et à la 46', après une attaque fort bien menée par le duo Derbali-Badri, ce dernier centra vers Khenissi qui ouvre le score pour son équipe. Après ce but, les Miniers, avec leur option 4-4-2, ont pu imposer leur maîtrise par une circulation fluide, et ce, pour égaliser. Cette option a été assez fatale pour l'entrejeu espérantiste avec seulement Kom et Coulibaly. C'était trop peu pour bloquer les manœuvres des camarades de Jeridi. Les protégés de Afouane Gharbi ont eu des situations favorables par l'intermédiaire de M'hamdi (83'). Mais le gardien «sang et or» a été bien placé pour sauver sa cage.

A la 90', après une touche, Khenissi a vu son tir bloqué par une main de Junior. Ce fut le penalty qui a été bien exécuté par Badri. Ce fut un match d'un niveau tout juste moyen, remporté par les «Sang et Or» au petit trop. L'ESM n'a pas les moyens humains pour gagner une rencontre en Ligue 1, bien qu'elle ait pu réduire la marque dans le temps additionnel par Diarra (95').