Tunisie: «L'EST a montré la voie... »

En Coupe de la CAF, nos deux représentants, à savoir l'ESS et le CSS qui ont raflé à eux seuls neuf titres (5 pour l'ESS et 4 pour le CSS), sont en mesure de passer le deuxième tour préliminaire sans accrocs pour accéder aux poules et faire par la suite de leur mieux pour aller le plus loin possible dans cette nouvelle édition et, de surcroît, ajouter un autre titre à leurs palmarès glorieux.

L'ESS qui s'est brillamment qualifiée aux quarts de finale de la Ligue des champions arabe aux dépens du WAC et pointe à la troisième place du championnat, dispose d'un effectif riche et expérimenté qui est capable, à mon avis, avec quelques retouches techniques notamment au niveau de l'animation offensive d'imposer son jeu en alliant la manière à l'efficacité. Les Etoilés ont tous les moyens et l'expérience pour rééditer leur excellent parcours de 2015 couronné du trophée africain.

Quant au CSS, qui caracole en tête de notre championnat, il sera un sérieux postulant au titre. Avec un groupe complètement rajeuni mais pétri de qualités, le club phare du Sud aura toutes les chances d'aller le plus loin possible dans cette nouvelle édition. La formation la plus stable de notre compétition et qui puise sa force dans son jeu collectif porté vers l'offensive sera l'équipe à battre. Son entraîneur, le Hollandais Krol, qui connaît parfaitement l'ambiance et les rouages du football africain, serait capable grâce à son charisme et son intelligence de rééditer l'exploit de la saison 2013 lorsqu'il est allé avec le CSS chercher le titre continental devant le Tout-Puissant Mazembe... Pour conclure, l'EST, l'ESS et le CSS partent parmi les grands favoris pour ajouter un nouveau titre africain au football tunisien. Quant au CA, il est devant une occasion en or qu'il doit saisir pour espérer rebondir et de surcroît oublier les frayeurs du championnat».