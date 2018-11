Tunisie: «Le rêve est toujours permis!»

«A tout seigneur tout honneur. Je vais tout d'abord commencer par le dernier sacre de l'EST avant d'aborder une certaine projection du top 4 local. L'Espérance de Tunis a vraisemblablement conclu un accord gagnant-gagnant concernant son épopée et sa campagne continentale. Maintenant que l'EST trône sur l'Afrique, devenant l'équipe à battre par excellence, il faudra vraisemblablement aller plus loin car elle sera attendue au tournant. En clair, il faudra perpétuellement susciter l'adhésion de tout le macrocosme «sang et or» pour repartir de plus belle. Il faut comprendre par là qu'une adhésion totale fournira alors ce supplément d'âme, permettant de se sublimer dans les moments qui comptent. Et là, c'est un domaine où l'EST en tant qu'institution excelle.

Maintenant, pour revenir au sujet qui nous concerne, la question est simple et mérite de se poser une nouvelle fois : parmi les grands, qui pourrait faire partie du dernier carré de la C1 ou de la C3 ? Je pense que trois clubs sont actuellement assez nantis pour briller. A l'exception du CA qui cherche son équilibre, le trident EST-CSS-ESS a des arguments et des atouts à faire valoir.

Ils disposent de joueurs capables de se transcender, de ratisser, de se sublimer et de s'épanouir au contact du «must » de notre continent. Ambitieux dans le jeu et dans l'envie de porter le danger offensivement, le CSS fait figure de favori de la C3.

L'équipe de Ruud Krol allie ce mélange de talent et d'efficacité.

Ça va faire très mal, j'en suis convaincu ! L'Etoile du Sahel, à son tour, a vite fait de se re-mobiliser et de retenir certaines leçons du passé proche. L'ESS actuelle est en progression constante et elle sera incontournable cette saison ».

Les exigences d'un candidat à la couronne continentale

« Bien entendu, il ne faut pas se complaire dans un optimisme béat. On peut se demander si les acteurs du jeu ont véritablement les capacités pour hisser leur niveau à la hauteur des exigences d'un candidat à la couronne continentale.

Ce faisant, en marge des dernières participations de nos clubs en ligues continentales, les dernières leçons de pressing et d'intensité face aux adversaires africains doivent servir de catalyseur pour se mettre à niveau et trouver la bonne carburation, la lucidité qui va avec et le caractère propre aux grands rendez-vous de la saison. Vous savez, dans ce sport, il est parfois difficile d'obliger un joueur à changer son football. Exemple, forcer un milieu-régisseur à enchaîner les sprints et avoir la carrure d'un récupérateur pur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans sa nature !

Sauf que les acteurs d'une équipe qui jouent la C1 ne sont pas livrés à eux-mêmes et c'est là que l'action du plateau technique d'un grand club prend tout son sens.

L'initiative, la générosité, l'implication et la détermination

Tout cela fait partie du cursus et de l'enseignement permanent avant et en cours de match. Je vais maintenant survoler le jeu clubiste et apporter quelques éléments de réponse quant au mutisme des attaquants, joint au manque de célérité des arrières et des médians. Le CA doit absolument stopper certaines hémorragies dans les trois secteurs du jeu, quitte à aller à l'encontre de certains principes adoptés depuis le début de saison !

Pour se remettre à l'endroit, il faut forcément optimiser les qualités du groupe sous la main et ne pas se limiter à attendre le messie qui serait enrôlé en janvier. L'illustration, donc, que ce CA ne semble pas avoir les moyens, du moins les profils de joueurs, pour s'en sortir dans une partie du terrain cruciale dès que le niveau est très élevé, semble fausse! En Ligue des Champions, l'opposition sera d'un tout autre calibre et le CA doit non seulement faire face mais aussi se projeter vers l'avant. Volet communication au sein du club de Bab Jedid, si le discours change, les ambitions restent !

Bref, le rêve est permis et le CA ne manque pas d'atouts même s'il s'apparente actuellement à un fauve blessé !

Maintenant, passons le fait que l'heure est au triomphalisme de l'EST, à raison cela dit, et abordons l'Etoile du Sahel.

Les dernières déconvenues en C1 ne sont qu'un accident de parcours. L'Etoile repartira de plus belle cette saison car tel est son destin. Avec un groupe étoffé et expérimenté, l'ESS ne peut que viser la couronne de la C3. Elle dispose aussi de jeunes qui ont fait leurs preuves. Cela dit, même si la C3 est une compétition difficile où beaucoup de facteurs entrent en jeu, les ambitions étoilées sont légitimes. L'ESS doit briser le plafond de verre qui a circonscrit ses visées continentales, la saison passée, car telle est sa destinée.

En Tunisie, l'urgence d'exceller et de remporter des titres tourne malheureusement à l'obsession. Au départ, l'idée est de bâtir et d'installer un club durablement parmi le cénacle des grands clubs africains. Le discours change au fil du temps et on oublie qu'il y a tout d'abord une forme d'apprentissage. Parfois même, en répétant l'objectif déclaré de victoire finale, certains clubs marquent un but contre leur camp ! Une prudence sémantique s'impose donc d'elle-même pour rebondir à terme sur l'échiquier continentale».

Auteur : K. KHOUINI

Ajouté le : 19-11-2018