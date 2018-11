Tunisie/Egypte: Sans défense, la Tunisie s'incline!

Changement radical de physionomie

A un à zéro, l'équipe a en effet complètement changé de physionomie. Les changements opérés n'ont pas arrangé les choses et ont même complètement déséquilibré le dispositif défensif mis en place d'entrée et qui avait pourtant tenu, en début de match, en respect les vedettes égyptiennes. Le milieu bien contrôlé par des joueurs d'expérience, les replis de soutien bien orchestrés pour éviter les débordements et les dédoublements, l'attaque égyptienne a passé une mauvaise première mi-temps. C'est à la reprise et juste après les premiers changements dans le camp tunisien que les choses commencèrent à se gâter. Une balle mal renvoyée par Dylan Bronn, et une reprise qui ricoche et trompe Ben Mustapha. Le deuxième but est également dû à une mauvaise concentration et à un placement tout ce qu'il y a de plus ingénu et qui permet aux Egyptiens de rentrer comme dans du beurre pour marquer de la tête. Le troisième but, un relais et une frappe d'un Salah qui part de la gauche, enfin à l'aise il donne aux siens une victoire inespérée, accueillie avec une joie indescriptible. Il y avait de quoi ? Nos amis égyptiens ne s'attendaient pas à autant de facilité pour l'emporter sur le fil, mais une victoire après seize ans ce n'est pas rien.

Équilibre perturbé

Lorsqu'une équipe a trouvé ses marques, il nous semble qu'il ne faudrait pas être génial pour conseiller de ne jamais y toucher.

A moins de blessures ou d'impondérables qui pourraient se présenter en cours de jeu. Alors pourquoi y avoir touché ? Pour faire tourner l'effectif ? Ce n'était pas le moment, surtout que les Egyptiens se sont montrés menaçants (agressifs et sur les nerfs tout aussi bien que leur entraîneur d'ailleurs) dès leur retour sur le terrain. Le bon sens aurait été de resserrer les rangs et de conserver un dispositif qui avait tenu et qui a fortement gêné, tout en évitant de se laisser tenter par une conservation excessive de la balle. Un manque d'expérience évident et un raisonnement qui ont fait le jeu des Egyptiens. Ils en ont largement profité pour nous souffler une victoire à laquelle ils ne s'attendaient pas, en dépit de leur forcing complètement freiné par l'égalisation tunisienne.

Certes, l'équipe de Tunisie est quand même passée à côté de la victoire lorsque, trop gourmand, le latéral droit a voulu marquer, ignorant son camarade complètement démarqué, qui aurait pu pousser aisément la balle dans les filets. De toutes les façons, les commentaires qui ont été émis par les différentes stations, après le match, ont mis en évidence cette mauvaise idée de bouleverser une défense qui jusque-là tenait et donnait du fil à retordre à son adversaire. Avec une crédulité pareille, l'équipe tunisienne, devant des équipes solides et expérimentées, ne pourra jamais disputer ses chances jusqu'au bout avec réussite. Une défense solide, concentrée et surtout inspirée et lisant parfaitement le jeu, est sans doute le premier souci de l'actuelle formation. En attaque, nous supposons qu'il y a des éléments capables de faire mal, s'ils sont mieux inspirés, plus incisifs, plus réguliers dans l'effort, et surtout mis dans les conditions les plus avantageuses.

Mise à l'écart de Firas Chaouat...

Personne ne comprendra la mise à l'écart de Chaouat qui avait pourtant donné satisfaction lors des son apparition au sein de la sélection tunisienne. Les quelques minutes dont il bénéficia s'assimilent à une ridicule tentative de gagner du temps. Nous avons vu où cela nous a menés. N'oublions pas de signaler que la lourde défaite concédée par l'équipe olympique (1-4), la veille, et le visage montré par son aînée sont de nature à jeter un trouble qui ne dit rien de bon. Il faudrait se rattraper contre le Maroc qui nous a semblé plus organisé et plus dur à l'approche des buts. Ces deux matchs, il faudrait les oublier, sur le plan résultat, mais en tirer les conclusions qui s'imposent pour la suite à venir. Il y a encore bien du travail à faire. Cette campagne d'Egypte a été un échec pour le football tunisien.