Mali: Financement du Projet Mali Numérique - Ratification de l'accord de prêt non concessionnel entre le Mali et la Banque import-export de Chine par le parlement

Le ministre de l'Economie numérique et de la Communication Arouna Modibo TOURÉ était ce jeudi face aux élus de la nation à l'Assemblée nationale. Sur la table des députés, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt concessionnel signé à Beijing entre le gouvernement du Mali et la banque import- export de chine pour le financement du projet Mali numérique 2020.Après présentation du projet et explications, les députés l'ont adopté à l'unanimité. Il permettra de booster l'essor des tics dans notre pays d'ici l'horizon 2020.

Mesurant l'intérêt de ce projet pour notre pays, les élus ont donné leur quitus à la ratification de l'accord de prêt non concessionnel, signé le 28 septembre 2018 à Beijing (Chine), entre le Mali et la Banque import-export de Chine pour le financement du «projet Mali Numérique». Le projet vise à garantir la sécurité et la fiabilité du réseau national de backbone et promouvoir les infrastructures de communication. Surtout, il contribuera à développer les domaines de la communication et de la transmission en ce qui concerne l'administration, la sécurité, la santé et l'enseignement. Le projet sera réalisé dans un délai de 24 mois par la société China International Télécommunication construction corporation (CITCC).

Par cet accord d'un montant de 93.790.872.000 FCFA, notre pays fait un pas de géant dans la concrétisation du projet «Mali Numérique 2020» qui prévoit la construction d'un backbone interurbain de fibres optiques d'une longueur totale de 817,4 km ; l'installation de 12 terminaux de type OSN 3500. Aussi, il y aura un réseau urbain GPON avec 100 km de fibres optiques en urbain et une cinquantaine de terminaux GPON permettant de faire l'interconnexion des institutions et organismes gouvernementaux. Ce projet permettra également de mettre en place un réseau de communication sécurisé interne gouvernemental. Il s'agit d'un réseau sans fil devant supporter la transmission des informations des caméras de vidéosurveillance et des systèmes de téléphonies.

Selon le ministre de l'Economie numérique et de la Communication, ce projet va considérablement améliorer la desserte en moyens de communications des localités traversées par la fibre optique et optimiser les moyens de communication afin de réduire la fracture numérique dans notre pays.

En cela, Arouna Modibo Touré a rappelé que notre pays dispose déjà de 9.200 km de fibres optiques, dont 3.000 posés par l'Etat. Mais, a-t-il fait savoir, «de la pose à aujourd'hui, nous n'avons pas encore profité de la fibre optique. Et c'est cela que le département entend corriger, en renforçant l'existant... ».

Par ailleurs, le ministre Touré a tenu à préciser que le Mali n'est pas le pays où le coût de la communication téléphonique est le plus élevé. Avant d'informer les députés que le suivi et la surveillance de ce projet sont confiés à la Société malienne de transmission et de diffusion.