Tunisie: Au petit trot !

Au CAB, on a des idées mais le pécule fait terriblement défaut. L'ère de l'amateurisme est révolue. C'était le temps où les Cabistes gagnaient des trophées. Cela ne nous rajeunit pas!

Aujourd'hui, les réunions se succèdent au siège du gouvernorat mais les fonds tardent à venir. Et quand ils arrivent, il ne remplissent pas les caisses pour pouvoir souffler un moment. Les sociétés implantées dans la région donnent l'impression qu'elles ne se sentent pas concernées et les hommes d'affaires ne se bousculent pas trop. Certes, on fait des efforts mais très timidement. L'apport matériel requis demeure insuffisant, en deçà des espérances et ne peut en aucune façon remédier à la situation du club nordiste d'une manière durable. Dans pareil cas, il serait difficile d'espérer supporter l'endurance dans une compétition qui exige des responsables d'honorer leurs engagements.

Grève : la sonnette d'alarme

Ce serait bien dommage de voir les «Jaune et Noir» jouer l'esprit ailleurs que sur le terrain. La grève de trois jours de la semaine passée laissera, à coup sûr, des séquelles sur le plan physique, à moins que le préparateur qui s'en charge sache pallier cette insuffisance au plus vite. Le CAB s'apprête à un cycle délicat comprenant un match de coupe contre le ST et un déplacement en championnat face à l'ESS à Sousse alors que le retour au stade 15-Octobre est dans l'expectative, on voit bien que le minimum de conditions de travail offert aux Cabistes n'est pas garanti. Le CAB n'a pas les moyens de ses ambitions au vu des contrariétés par lesquelles il est en train de passer... Seule l'union de toutes les forces vives de la région lui permettra de gagner le défi. Mais demain n'est pas la veille.