Tunisie: Au seuil de la métaphysique - Un manuel pour déjouer les traquenards de la vie

C'est ainsi que s'égrènent les deux dizaines de nouvelles de Tarek Chibani ; des nouvelles sans liens apparents entre les unes et les autres mais finissant parfois par se croiser.

Mais ce n'est manifestement pas le but de l'auteur que de nous intéresser à ces croisements, usant au contraire d'une errance débridée entre les sujets et les personnages. Même la trame dramaturgique oscille sans vergogne des histoires les plus «simples» aux contes les plus enchevêtrés en passant par des pièces franchement surréalistes où l'auteur s'interroge, interroge le destin et l'au-delà, interroge la perception de certains personnages qu'il a délibérément placés au seuil de la métaphysique.

Au fil de la lecture, nous comprenons que l'auteur nous guide vers sa conviction qu'il existe une sagesse de haute tenue dans ce que les gens les plus triviaux se passent au coin du feu de génération en génération. L'ouvrage est ainsi clairement offert pour une lecture à deux étages : le fantastique qui contente tellement les tout petits, et les messages infinis qui se tapissent entre les lignes pour interpeller les esprits les plus hardis.

Tout commence par une grand-mère adorée par ses petits-enfants auxquels elle raconte tant de belles histoires brodées de bravoure, de revirements, de dangers, de bons et de méchants ; presque sans nuances. Les nuances doivent être dénichées car elles sont là, à peine cachées derrière la tulle de la romance. Une princesse enlevée, disparue sans laisser la moindre trace. Un roi courroucé ne sachant à quel saint se vouer. Une diseuse de bonne aventure qui lui révèle que c'est le djinn Mordekhan qui est responsable du rapt. Un jeune homme, Ali, perdu dans le désert qui, à l'extrême limite de ses forces, tombe sur l'humble demeure de la diseuse de bonne aventure qui lui sauve ainsi la vie. Reconnaissant, il lui demande ce qu'il pourrait faire pour lui rendre la pareille. «Je n'ai qu'un vœu, retrouver ma fille enlevée par un djinn malfaisant, mais il y a sept obstacles à franchir et ils sont immenses de difficultés», lui répond-elle.

La parabole des 7 traquenards

Cela n'est pas pour décourager Ali. Et le voici qui se lance vers les lointaines contrées où se trouve le palais sans nul pareil du djinn maléfique. Un palais qui n'est que le dernier de sept traquenards étonnants que doit successivement déjouer Ali dans une quête que l'auteur décrit comme une sorte de parabole à notre vie de tous les jours. Nous allons savoir pourquoi.

Ali manque de perdre la raison quand il entre dans le Bourg des Antagonismes où tous les comportements défient le sens commun. Une vache qui mange de la chair (vache folle ?), des hommes habillés en femmes (déjà vu ?), des chiens qui broutent de l'herbe... mais il parvient à rendre les choses à leur juste mesure.

Cette première embûche dépassée, Ali tombe face à une énorme vipère à sept têtes (cela vous rappelle-t-il quelqu'un ?). Il coupe hardiment les sept têtes mais il est ébahi de constater qu'elles ont immédiatement réémergé. Même manège pour ses autres essais. Et ce n'est que lorsqu'il se rappelle les conseils de la diseuse de bonne aventure de ne couper que six têtes et d'en laisser une que l'envoûtement prend fin.

Dans sa troisième épreuve, Ali se retrouve dans une vallée où tout est pétrifié quand lui apparaît un satyre qui lui annonce que le destin veut que s'il parvient à résoudre l'énigme qu'il va lui soumettre, la vallée et ses habitants reviendront de leur coma : «Dis-moi ce qu'est un labour sans terre, une pluie sans nuages, un navire sans vent... », interroge le satyre. Ali sourit : «C'est simple, le labour sans terre c'est l'écriture, une pluie sans nuages ce sont les larmes, un navire sans vent c'est le mensonge... » gagné !

Pour sa quatrième quête, Ali arrive dans une contrée soumise à une grande angoisse rendant impossible toute existence. Un vieil homme lui révèle que c'est le Gardien du Cimetière qui s'érige contre toute manifestation de vie. En vérité, un monstre omnipotent que Ali ne parvient à terrasser que par un effort surhumain de volonté, rendant la joie aux âmes jusque -là en perdition.

La cinquième quête voit la victoire de Ali sur une puce ensorcelée qui sévit dans la Terre de la Cécité. La sixième est contre la Mère Ghoula qui le surprend par sa décision de ne pas le combattre et de le laisser passer en reconnaissance de sa bravoure. Enfin, c'est le face-à-face avec le djinn maléfique Mordekhan et la victoire finale.

Des contes qui ne vous importent pas, 191p., mouture arabe

Par Tarek Chibani

Editions Zayneb - 2017

Disponible à la librairie Al-Kitab - Tunis.