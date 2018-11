Tunisie: Soutien à la recherche scientifique tunisienne

La politique nationale de santé fait face à des défis importants en rapport avec la croissance des facteurs de risque qui compromettent l'équilibre sanitaire psychologique, social et économique du citoyen.

Ces facteurs ont abouti à l'apparition des maladies cardiovasculaires, au diabète et aux cancers, dont l'émergence s'explique par le changement des modes de vie qui sont actuellement caractérisés par la sédentarité, l'alimentation mal équilibrée, le stress et le tabagisme. Ces facteurs de risque sont associés à l'augmentation de ces maladies. En Effet, 27% de la population tunisienne (37 à 70 ans) est obèse, 63% présente une charge pondérale et 13.5% a un taux élevé de cholestérol. Le tabagisme sévit chez 50% des hommes et 10% des femmes et 75% des adultes ne pratiquent aucune activité physique. Résultat: 15.1% de cette tranche d'âge souffre de diabète et 37% d'hypertension artérielle. En Tunisie, seulement 23% des patients diabétiques sont équilibrés. Ce qui est inférieur à la moyenne Afrique qui est de 33% et 50% des patients diabétiques ne sont pas diagnostiqués.

Encourager la recherche

Les complications en rapport avec ces maladies constituent une charge importante pour le malade et la société. En effet, le diabète aboutit à l'insuffisance rénale chronique auprès de 130 nouveaux cas par million d'habitants et par an et à la rétinopathie diabétique chez 37.5% des malades, sans oublier que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès dans notre pays. En plus du secteur de la santé, le contrôle de ces maladies non transmissibles nécessite la contribution de tous les autres secteurs gouvernementaux (éducation, jeunesse et sport, commerce, transport, environnement ... ), sans oublier la place privilégiée du citoyen lui-même qui doit prendre en charge sa propre santé de société civile. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée tous les ans le 14 novembre, Sanofi, qui possède plus d'un siècle d'expérience dans le diabète et qui est à l'écoute des personnes atteintes de diabète et collabore avec un grand nombre de professionnels de la santé pour proposer les solutions de soins les plus adaptées, a organisé samedi 17 novembre, en partenariat avec la Société tunisienne d'endocrinologie diabète et maladies métaboliques, la 3ème édition du «Sanofi Diabetes Research Award».

Cette 3ème édition a démontré la volonté du laboratoire de promouvoir la recherche scientifique ainsi que la volonté des chercheurs d'aller de l'avant dans le domaine du diabète en Tunisie.

Douze travaux de recherche ont été soumis cette année au jury de la 3ème édition présidé par le Pr Mohamed Abid, mettant en avant des aspects divers tels que la prise en charge psychologique, l'éducation et la recherche fondamentale. «Le prix Sanofi de recherche dans le domaine du diabète est une contribution de Sanofi à encourager les chercheurs tunisiens à trouver des solutions et des réponses à des besoins scientifiques et épidémiologiques en diabétologie en Tunisie, pour les transformer en solutions thérapeutiques et faciliter les orientations stratégiques prioritaires dans la prise en charge des patients diabétiques en Tunisie», a déclaré Dr Chokri Jeribi, directeur Pays Sanofi Tunisie & Libye.

Pour une meilleure prise en charge thérapeutique

Le premier prix a été attribué ex aequo à Dr Leïla Saddem (Hôpital d'enfants de Bab Saâdoun) pour sa recherche : «Mise en place d'une transition structurée pour les patients diabétiques type 1 : une expérience pionnière en Afrique» et à Dr Mona Menif (service d'endocrinologie à l'hôpital de Sfax) pour sa recherche intitulée «Apports biomarqueurs dans la prédilection de type B». Par ailleurs, l'engagement de Sanofi Tunisie pour une meilleure prise en charge s'articule autour de 4 axes, à savoir l'accompagnement du grand public pour prévenir la maladie diabétique à travers des programmes de sensibilisation et d'éducation thérapeutique, la mise à disposition de nouveaux traitements du diabète de type 1 et de type 2, la promotion de la recherche pour une meilleure prise en charge du patient diabétique en Tunisie et la collaboration avec les autorités de santé pour assurer à tous le meilleur accès aux médicaments et solutions.

En plus, le laboratoire s'engage à déployer une méthode collaborative fondée sur des alliances stratégiques avec des associations de professionnels de santé et de patients, des institutions de recherche et des leaders du secteur de la santé et d'autres secteurs d'activité. Et ce, dans le but de faire progresser les connaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la science et de la technologie, de contribuer à l'amélioration des résultats de santé et à l'évolution des modalités de prise en charge thérapeutique du diabète.