Cote d'Ivoire: Promotion de l'industrie - Abidjan accueille un salon international sur les produits agricoles

Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueillera du 20 au 22 novembre 2018, la 5e édition d'un Salon international, dénommé agrofood & plastprintpack West Africa.

Pour l'occasion, c'est le Radisson Blu Hôtel Abidjan Airport qui a été choisi pour abriter cette toute première édition sur le sol ivoirien.

Organisé par le spécialiste allemand des salons professionnels, Fairtrade Messe et son partenaire ivoirien 2A Consulting, ce salon s'adresse aussi bien à l'industrie ouest-africaine qu'aux artisans.

Notamment, les agriculteurs, éleveurs, fabricants de produits alimentaires et de boissons, commerçants alimentaires et professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Et aussi à l'industrie de la plasturgie, de l'impression et de l'emballage.

Plus de 80 exposants issus de 17 pays sont attendus à cet évènement qui se veut grandiose. Ils viendront précisément d'Afrique du Sud, d'Algérie, d'Allemagne, de Chine, de Côte d'Ivoire, des États-Unis, de France, d'Inde, d'Italie, du Maroc, du Nigeria, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Russie, du Sri Lanka, de Tunisie et de Turquie.

Ce sera l'occasion pour eux de présenter leurs technologies et solutions adaptées aux marchés ouest-africains.

En marge de ce salon, se tiendront des conférences et autres événements de haut niveau. Qui permettront un échange animé entre les visiteurs professionnels de toute l'Afrique de l'ouest et les experts européens et africains.

Ce sera aussi l'occasion pour le gouvernement néerlandais de lancer officiellement son programme HortiFresh Fruit et Légumes en Côte d'Ivoire. Un programme qui vise à atteindre des milliers d'agriculteurs et à augmenter leur productivité de 20% d'ici 2021.

Parallèlement, l'association allemande des machines pour les matières plastiques et le caoutchouc organisera un symposium sur le thème: «Comment les machines européennes pour le plastique et le caoutchouc peuvent apporter une contribution précieuse à l'industrie ouest-africaine de l'emballage en plastique et du recyclage ? ».

En attendant, l'inscription pour visiter ce salon se fait gratuitement à l'adresse suivante : www.agrofood-westafrica.net ou www.ppp-westafrica.net