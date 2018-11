Cote d'Ivoire: Parc du Banco d'Abidjan - 20 000 visiteurs par an

Situé en plein cœur d'Abidjan, le Parc National du Banco attire annuellement 20 000 visiteurs. Un espace essentiel pour la qualité de l'environnement et l'approvisionnement en eau potable de la ville. L'État et ses partenaires ont, depuis 2012, investi plus de 7 milliards de FCFA pour assurer son intégrité et le valoriser par des infrastructures touristiques.

« C'est un vrai poumon vert pour Abidjan. On sort de l'animation de la ville pour respirer et apprendre des choses sur les animaux et les plantes». Ces propos sont de Guillaume Lefèvre, un touriste français, visiteur des lieux.

Les 3 474 hectares et aménagements attirent annuellement 20 000 visiteurs, amateurs de tourisme vert. Des pistes de randonnées et des aires de pique-nique y ont été aménagées.

Un espace écotouristique comprenant un centre d'information et de sensibilisation à la préservation des forêts et un parking ont aussi été construits.

Des dispositions ont été également prises pour renforcer la protection et la sécurité, notamment la construction de clôtures.