Togo: Le Togo est un pays d'entrepreneurs

Depuis 2013, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME/PMI (ANPGF) organise une session de formation Empretec.

Il s'agit d'un programme intégré de développement de la capacité entrepreneuriale. Il fournit de la formation, de l'assistance technique et un cadre institutionnel pour favoriser le développement et la compétitivité internationale des petites et moyennes entreprises.

Le nom Empretec est l'acronyme espagnol pour 'Emprendedores et technologia'.

Il a été introduit pour la première fois en 1988 en Argentine, en tant que programme pilote des Nations Unies, conceptualisé pour aider les petites et moyennes entreprises des pays en développement et en transition à se développer, s'internationaliser et former des liens commerciaux avec des sociétés multinationales.

Chaque module national identifie des entrepreneurs prometteurs; leur fournit une formation destinée à développer leur motivation et leurs capacités entrepreneuriales ;

Ils sont assistés dans la préparation de leurs plans d'affaires et dans l'obtention de financements.

L'objectif d´Empretec, fondée sur la méthode d'un professeur de l'université d´Harvard, est d´aider les entrepreneurs à maîtriser 10 compétences considérées comme essentielles à la création et à l´expansion d´entreprises privées.

Le programme aide les pays en développement à reproduire le schéma en vigueur dans les nations industrialisées, où les PME constituent la majorité des entreprises, assurent la plupart des emplois et sont une source féconde de nouvelles idées.

Une nouvelle session de 6 jours s'est ouverte lundi à Lomé

'Les Togolais ont l'esprit d'entreprise, mais il faut les accompagner et leur donner un coup de fouce', note Anzize Radji, formateur certifié du programme Empretec.

La plupart des programmes en Afrique ont été mis en œuvre dans le cadre du programme Entreprise Afrique, une initiative du bureau régional de l'Afrique du PNUD qui concerne vingt pays d'Afrique sub-saharienne.