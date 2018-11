Maroc: Communiqué du Cabinet royal

communiqué de presse

Rabat — "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu ce jour, au Palais Royal de Rabat, Son Excellence Monsieur Pedro Sanchez, Président du Gouvernement Espagnol, qui effectue une visite au Maroc dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre les Royaumes du Maroc et d'Espagne.

L'audience accordée au Chef de l'exécutif espagnol a été l'occasion de passer en revue les différents volets des relations bilatérales dans ses composantes politique, économique, sécuritaire et culturelle. Les questions régionales et internationales ont également été au menu de ces entretiens.

Lors de cette audience, Sa Majesté le Roi et le Président du Gouvernement espagnol se sont accordés sur la nécessité d'impulser davantage les relations bilatérales en consolidant la concertation politique et en donnant plus de dynamisme au partenariat économique concret en potentialisant notamment le rôle du secteur privé.

Sur le plan régional, après avoir relevé l'excellence des rapports entre les deux pays et la convergence des vues à propos de l'ensemble des questions abordées, Sa Majesté le Roi et le Président du Gouvernement espagnol se sont félicités du niveau de la coopération entre les deux pays face aux multiples défis ayant trait au développement, à la sécurité et la stabilité en Afrique, en Méditerranée et au Moyen Orient.

Ont assisté à cette audience du côté espagnol, le ministre de l'Intérieur, M. Fernando Grande-Marlaska, l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, M. Ricardo Diez-Hochleitner, et le secrétaire général des Affaires internationales à la Présidence du gouvernement, M. José Manuel Albares, et du côté marocain, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, M. Nasser Bourita, et l'ambassadeur de SM le Roi à Madrid, Mme Karima Benyaich".