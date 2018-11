Algérie: Un dangereux terroriste abattu à Mila (MDN)

Alger — Un dangereux terroriste a été abattu lundi à Grarem, wilaya de Mila, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux (02) chargeurs de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone d'Ouled Mohamed, commune de Grarem, wilaya de Mila (5e Région militaire), un détachement de l'ANP a abattu, aujourd'hui 19 novembre 2018, un (01) dangereux terroriste et saisi un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux (02) chargeurs de munitions", précise la même source.

"Cette opération réitère la dynamique de résultats positifs réalisés par les forces de l'ANP, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays", souligne le MDN.