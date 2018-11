Algérie: Prix de la meilleure création numérique dédiée aux enfants - Distinction du lauréat de la 1e édition

- Le lauréat de la 1ère édition du Prix national de la meilleure création numérique dédiée aux enfants, Toufik Djerroud a été distingué lundi à Alger lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement.

Présidant cette cérémonie, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué que ce prix se veut un encouragement pour inciter les compétences nationales à davantage de créations numériques en matière de jeux éducatifs destinés aux enfants, soulignant l'importance de l'innovation et du respect de l'âge de l'enfant et du legs civilisationnel.

Le jury de cette édition composé de représentants des départements ministériels concernés a reçu les travaux de 17 participants, a fait savoir la ministre, précisant que le 1er prix consiste en une somme de 500.000 DA et en un trophée marquant l'évènement.

La participation à cette 1ère édition était "modeste", selon la ministre qui a fait savoir que la prochaine édition concernera divers domaines de la vie quotidienne de l'enfant.

Mme Eddalia a insisté sur l'impératif d'offrir une vie sécurisée aux enfants et d'assurer les conditions et moyens à même d'améliorer la prise en charge sanitaire, la protection sociale, l'enseignement de qualité et leur droit à une distraction sécurisée.

Cette activité coïncide avec la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année, a indiqué la ministre, rappelant les réalisations et acquis de l'Algérie en matière de consécration de ces droits et l'amélioration de la situation des enfants dans le pays.

Pour sa part, le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi a mis l'accent, dans une déclaration à la presse, sur l'importance de "valoriser" l'initiative du Prix de la meilleure création numérique et de la soutenir car il s'agit de la protection des enfants de l'incidence des applications numériques.

M. Mihoubi a appelé à encourager les compétences algériennes en nouvelles technologies à assurer ce genre d'applications éducatives destinées à l'enfant.