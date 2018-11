Soudan: Les ministres arabes de la Justice se réunissent à Khartoum

Khartoum — Le Soudan accueillera les 21 et 22 novembre courant les réunions de la 34e session du Conseil des ministres arabes de la Justice sous le parrainage du président Omar Al-Bachir.

Le ministre soudanais de la Justice Dr Mohamad Ahmad Salem a indiqué que le bureau exécutif du conseil compose de sept pays arabes se réunira le 21 novembre pour élaborer les agendas de la conférence et les projets de résolutions ainsi que pour achever les préparatifs.

La séance d'ouverture de la conférence aura lieu le mercredi 22 novembre, à laquelle s'adressera le président de la République, le maréchal Omar Al-Bachir, en présence des délégations participantes et d'un certain nombre d'institutions judiciaires, de ministres fédéraux, d'ambassadeurs, de membres du corps diplomatique et de représentants des médias, selon le ministre Salem.

Il a indiqué qu'ils présenteront un projet de résolution sur la levée du nom du Soudan de la liste des pays qui parrainent le terrorisme.

Le ministre de la Justice a souligné que la conférence sera une occasion de se renseigner sur les développements politiques et sociaux au Soudan et sur le processus de réforme de l'État et les recommandations du gouvernement fédéral.