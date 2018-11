Soudan: Renouvèlement la confiance en Cheikh Al-Zubair secrétaire général du Mouvement Islamique

Khartoum — Le Président de la république président de l'Autorité du Leadership suprême du Mouvement Islamique soudanais a honoré de sa présence lundi soir a Khartoum la séance d'ouverture du Conseil de la Shura du Mouvement Islamique Soudanais (MIS) lors de la première session de son mandat 2019-2023 en présence des membres du Conseil de la Shura élus lors de la neuvième conférence générale du Mouvement (MIS).

Lors de la première session du Conseil, le Conseil a adopté les noms de 60 membres élus ainsi que son Autorité du Leadership composé d'un président, deux députés -un homme et une femme et d'un rapporteur. Le Conseil a adopté à l'unanimité Dr Al-Fateh Ezzedine Al-Mansor président ; Dr Abdullah Ibrahim Faki vice-président et Mme Halima Hasaballah Vice-présidente et M. Amir Al-Nu'man en tant que rapporteur du Conseil.

Le Conseil a ensuite adopté à l'unanimité Cheikh Al-Zubair Ahmed Al-Hassan en tant que Secrétaire général du MIS pour la session 2019-2023.

Le marechal Al-Bashir a rendu hommage au cheikh Al-Zubair, soulignant qu'ils travaillaient ensemble dans des conditions de sécurité et des conditions politiques très complexes et instables depuis de nombreuses années.

Pour sa part, Cheikh Al-Zubair Ahmed al-Hassan, secrétaire général du MIS a déclaré que les défis internes et externes auxquels le Soudan est confronté exigent l'unité du rang et la purification de soi et puis rétablir le PCN - le bras politique du MIS - ainsi que comprendre l'autrui, indiquant qu'il travaillera en accord avec ses frères au sein du Conseil du Shoura pour composer le secrétariat général du MIS basant sur les dispositions de la constitution du MIS.