Cote d'Ivoire: Guiglo - La République tchèque satisfaite de la réintégration des anciens réfugiés

Une importante délégation de diplomates tchèques conduite par son excellence M. Lukas Kindl, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République tchèque à Accra et M. Tomas Urubek, chef de département de la politique d'asile et des migrations au ministère de l'Intérieur de la République tchèque, a visité du 14 au 15 novembre, les régions du Cavally et du Tonkpi.

Et ce, dans le but de s'enquérir de l'état des investissements cofinancés par la République tchèque et l'État italien à hauteur de 1,3 milliard de F Cfa, initiés en 2011.

Ce financement se présente sous la forme de projets à impact rapide mis en œuvre par le Hcr et ses partenaires, en faveur de plus de 269 000 ex-exilés ivoiriens rentrés au bercail.

Des bénéficiaires épanouis et reconnaissants

Cette visite a permis à la délégation tchèque d'apprécier l'impact des appuis à la réintégration des anciens exilés et de recueillir leurs réactions.

La sous-préfecture de Zéaglo a été la première étape de cette mission. Dans cette sous-préfecture située dans le département de Blolequin, la délégation a pu visiter un site de pisciculture rurale de sept (7) étangs en exploitation réalisé par un groupement de neuf (9) personnes dont sept (7) rapatriés.

Dohé Barthelemy, un ex-refugié ivoirien au Libéria et président du groupement Kêdoué, a exprimé sa vive reconnaissance à la délégation en affirmant que les fonds tchèques encouragent le retour des exilés et facilite leur intégration professionnelle.

Au dire de l'heureux élu, l'activité piscicole financée avec les fonds tchèques a permis à quinze (15) personnes d'être financièrement autonomes. Il n'a pas manqué de faire des doléances concernant l'augmentation du financement en vue d'accroître sa production car la demande de poissons est forte.

Chez le chef du village où la délégation s'est rendue pour rencontrer des personnes à risques d'apatridie, Mme Yvette Kehi a retenu l'attention des visiteurs. Cette ex-réfugiée au Libéria a plaidé pour le renforcement du soutien au Hcr et au Saara et par ricochet aux ex-réfugiés qui n'ont pas de documents administratifs.

Dans le village de Diboke, deuxième étape de cette visite de terrain, les 82 logements avec latrines construits par le Hcr à travers son partenaire logistique Caritas au profit des rapatriés ont été présentés à la délégation.

Mme Dehe Marguerite, l'une des bénéficiaires qui a perdu son mari lors de son exil au Liberia, a dit toute sa reconnaissance à la République tchèque. Elle a fait des prières et formulé des vœux à l'endroit de l'ambassadeur et sa délégation.

Le centre de santé du village également réhabilité dans le cadre du projet, a été visité. Koné Adama, l'infirmier major, a fait savoir que le centre a une moyenne de 500 consultations par mois depuis sa réhabilitation.

Dans le village de Tuambly où les fonds tchèques ont contribué à la réhabilitation d'une école de trois classes dans le cadre du programme de réintégration des rapatriés, c'est une haie d'honneur d'écoliers joyeux de fréquenter une école totalement rénovée qui a accueilli la délégation.

Le directeur de l'école, Gnayé Jean ne cachait pas sa joie de dispenser ses cours dans de bonnes conditions.

Toulepleu. Six (6) étangs consacrés à l'élevage de grenouilles ont été présentés à la mission comme étant le fruit du financement tchèque.

Reconnaissant, Doué Patrice, président du groupement Denougnon composé de 15 personnes dont 10 rapatriés, a reconnu que cet appui financier permet aux ex-réfugiés d'oublier la guerre et de se réintégrer facilement.

Vers un renforcement de la coopération

Le deuxième jour, la délégation a mis le cap sur la ville de Danané. Où elle a rendu visite à une coopérative qui fait de l'attiéké. La responsable de ladite coopérative a expliqué que les fonds reçus sont utilisés à bon escient.

« La culture du manioc a donné un sens à la vie de beaucoup de femmes retournées après la crise. Ainsi, les veuves du village qui n'avaient aucune activité, ont désormais une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins », a fait savoir Kamamblet Sylvie, une des 25 femmes de l'association.

Au terme de la mission de deux jours, SEM. Lukas Kindl s'est dit très satisfait des réalisations visitées. Il a particulièrement été touché par la détermination des rapatriés à tourner la page de la guerre et l'impact de ces projets sur le développement personnel des bénéficiaires.

Il a promis par rapport aux nombreuses doléances exprimées, que son pays renforcera sa coopération avec la Côte d'Ivoire par l'accroissement de ses domaines d'intervention. Une promesse qui ne tardera pas à se réaliser car son pays a désormais un consulat ouvert à Abidjan.

Le diplomate a par ailleurs dit toute son admiration à l'ensemble des organisations humanitaires qui ont mis en œuvre ces projets avec professionnalisme, notamment au Hcr et ses partenaires que sont Daara, Caritas, Drao-Lcf.

« J'ai vu des enfants heureux d'aller à l'école dans des classes que nous avons contribué à construire. Notre satisfaction est totale parce que quand les enfants sont heureux, c'est que tout va bien », a conclu le diplomate tchèque.

Le chef du sous-bureau du Hcr de Guiglo, Raymond Christopher, qui a conduit la délégation de bailleurs tchèques sur le terrain, a indiqué que le retour des réfugiés signifie que la paix est une réalité en Côte d'Ivoire.

Pour lui, le Hcr et ses partenaires assisteront toujours les personnes qui ont fait le choix de rentrer volontairement chez elles. Il a exprimé sa gratitude aux bailleurs du Hcr.