Cote d'Ivoire: Abdallah Toikeusse Mabri - « La définition de politiques nationales, voire régionales qui s'appuient sur les systèmes sti est désormais la bouée de sauvetage »

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a organisé le mardi 20 novembre 2018 un atelier de formation sur le thème " Renforcer les systèmes en sciences, en technologie et innovation (STI) pour une meilleure inclusion et l'évolution favorable des inégalités entre les genres dans les pays d'Afrique de l'ouest" à Abidjan- Plateau.

À cette cérémonie, Abdallah Toikeusse Mabri, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signifié : « La définition de politiques nationales, voire régionales qui s'appuient sur les systèmes STI est désormais la bouée de sauvetage à laquelle nous devons nous attacher durablement pour lutter contre les fléaux qui nous assaillent (la massification dans nos systèmes éducatifs, le fort taux de chômage, l'accroissement de la pauvreté, le changement climatique, les discriminations liées au genre) afin d' assurer l'inclusivité de la croissance que notre pays enregistre .

Le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et son Gouvernement ont choisi de s'inscrire dans cette voie en permettant à la Côte d'Ivoire d'opter pour la discrimination positive consistant à encourager les études scientifiques et en mettant un accent particulier sur l'intéressement de la Jeune fille aux études scientifiques, technologiques et innovatrices en vue de préparer un terreau fertile à la mise en œuvre des politiques STI ».

Le Directeur régional du Bureau de l'Unesco à Abuja M. Yao Ydo, a indiqué : « L'UNESCO, depuis des décennies, soutient ses États-membres, dans leurs stratégies de promotion des STI, avec des résultats mitigés, notamment à cause de la faible place et priorité des STI dans les Politiques et plans nationaux de développement.

Nous plaidons et sommes disposés à apporter les appuis attendus aux ministères de l'Enseignement supérieur qui le souhaitent, dans leur plaidoyer pour une plus grande place des STI dans les Plans nationaux de développement.

En Afrique de l'Ouest, au cours des dernières années, l'UNESCO a notamment soutenu la réforme du système STI au Nigeria, l'élaboration de la politique STI du Sénégal, et nous avons été sollicités pour des appuis en 2019-2020 en Sierra Leone, Ghana, au Libéria, en Guinée. » Cet atelier de formation se déroule du 20 au 23 novembre 2018.