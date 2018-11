Maroc: Casablanca tiendra son premier "LifeStyle Expo" en décembre

Un Salon international dédié au tourisme, à la beauté et au fashion

Sous l'égide de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc (AFEM), Casablanca abritera la première édition du Salon international du tourisme, de la beauté et du fashion, « LifeStyle Expo », du 12 au 15 décembre prochain.

Plus de 100 exposants marocains et étrangers prendront part à cet événement, qui se déroulera au Centre d'exposition de l'Agence marocaine de développement des investissements et des expositions (AMDIE, ex-OFEC).

Rendez-vous incontournable des professionnels des secteurs du tourisme, de la fashion, de la beauté, du confort et du luxe, « LifeStyle Expo » est organisé à l'initiative de Global Fairs & Events, en partenariat avec l'Association régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat (l'ARAVCS).

Ce salon vise à « rassembler tous les métiers qui contribuent à l'épanouissement de la femme et sa famille et de lui permettre de faire l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée », ont indiqué les organisateurs lors d'une rencontre tenue récemment à Casablanca. Lieu de rencontres et d'échanges entre les professionnels et leurs clients, « Life Style Expo a la particularité de « rassembler en un seul endroit tous les secteurs ayant une même clientèle afin de répondre aux besoins de la femme marocaine d'aujourd'hui, une femme moderne qui travaille et qui n'a pas de temps pour elle», a indiqué la DG de Global Fairs & Events, Ikram Ettis.

Commentant la date choisie pour organiser ce salon, cette dernière a expliqué qu'elle correspond à « la période des choix de cadeaux de fin d'année pour les entreprises qui, en plus de cela, établissent (traditionnellement) de nouveaux partenaires avec lesquels ils travailleront l'année d'après ».

Pour sa part, la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc (AFEM), Aïcha Laasri Amrani, a affirmé que « tous les ingrédients sont réunis pour faire plaisir aux femmes et à toutes les personnes qui s'associeront à cet événement».

Mis à part cela, LifeStyle Expo « consacre notre engagement collectif à la promotion de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes porté notamment par les femmes qu'il célèbre», a-t-elle expliqué.

C'est dire que « la participation massive des femmes intéressées par cet événement nous donnera l'occasion de dialoguer autour de l'entrepreneuriat féminin en tant que levier économique de notre pays », a soutenu la président de l'AFEM.

De son côté, le président de l'ARAVCS, Khaled Benazouz, a d'emblée rappelé que « les foires et les salons sont des événements forts, des lieux de rencontres naturels, d'échanges et de partage d'expérience et d'expertise, mais aussi un outil essentiel et incontournable au développement économique sous toutes ses formes».

Ceci étant dit, il a fait remarquer que ce salon « éveille l'intérêt et suscite l'adhésion au regard des nouveautés qu'il présente. Grâce à son concept unique, il allie le tourisme à la mode, le bien-être au confort et au luxe et met toutes les composantes du secteur au service d'une clientèle féminine de plus en plus avertie. »

En plus de se rencontrer, LifeStyle Expo « permettra aux acteurs institutionnels du tourisme, aux professionnels et au grand public de partager ensemble la dynamique de promotion d'activités ayant pour seul centre d'intérêt la femme », a-t-il précisé soulignant qu'en s'associant au salon, l'ARAVCS a voulu porter une attention particulière à la femme et surtout lui rendre hommage.

Ainsi, « compte tenu de l'enjeu de l'importance que revêt ce salon dans la promotion de notre métier et de toutes les autres composantes du tissu touristique, les prestataires touristiques seront fortement conviés à conjuguer leur savoir-faire et leur expertise pour les mettre en valeur, mais aussi pour faire du business ». Pour Fatima B., de la délégation du tourisme dans la région Casablanca-Settat, la présence de son institution à cet événement s'inscrit dans l'accompagnement et le soutien continu qu'apporte la délation à tous les professionnels de Casablanca et particulièrement l'Association l'ARAVCS.

«Vu la transversalité du secteur du tourisme, ce salon ne peut être qu'un plus. Nous espérons ainsi que ce genre d'événement sera pérennisé, qu'il deviendra un rendez-vous qui permette une synergie et une coopération entre public-privé et privé-privé».